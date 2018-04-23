Сводка ДТП с 16 по 22 апреля 2018 года

ДУБНОМЕТР
+3.4°
пасмурно
Ветер: С, 3.5 м/с
Давление: 759 мм
Влажность: 54%
Облачность: 56%
Давление: 759 мм
Влажность: 54%
Облачность: 56%
Восход: 05:02 Закат: 19:58
За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 6 дорожно транспортных происшествий.
В основном причины ДТП:
РОЗЫСК
18.04.2018 года на проспекте Боголюбова д. 16 корпус 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Nissan JUKE»
ПРОСЬБА, ОЧЕВИДЦЕВ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 49621 2-29-04
В городском округе ДУБНА с 16 по 22 апреля 2018 года выявлено 234 нарушений ПДД
Из них: