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Сводка ДТП с 16 по 22 апреля 2018 года

Происшествия     44     пн, 23.04.2018 - 13:44
ОГИБДД
17 526
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

За данный период времени на обслуживаемой территории ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировано 6 дорожно транспортных происшествий.

В основном причины ДТП:

  • движение задним ходом - 1
  • не уступают дорогу друг другу – 1
  • скрытие с места ДТП, найдено – 1

 

РОЗЫСК

18.04.2018 года на проспекте Боголюбова д. 16 корпус 2 неустановленный водитель совершил наезд на автомашину «Nissan JUKE»

ПРОСЬБА, ОЧЕВИДЦЕВ СООБЩИТЬ ИНФОРМАЦИЮ  ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 49621 2-29-04

В городском округе ДУБНА с 16 по 22 апреля 2018 года выявлено 234 нарушений ПДД

Из них:

  • Водителей, допустивших выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, когда это запрещено ПДД – 1 человек;
  • Водителей допустивших нарушений правил перевозки детей без удерживающего устройства – 4 человек;
  • Водителей, не предоставивших преимущество пешеходам на пешеходном переходе – 12 человек;
  • Нарушение ПДД пешеходами – 19;
  • Не имеющий права управления т/с – 4;
  • Управление т/с в состоянии алкогольного опьянения – 1.
ДТП