Субботник на Энтузиастов 3Б в Дубне. Видео.

ДУБНОМЕТР
Давление: 759 мм
Влажность: 57%
Облачность: 44%
В рамках региональной программы по благоустройству городских территорий 28 апреля в Дубне, на улице Энтузиастов, около многоквартирного дома 3Б прошёл субботник. Гендиректор УК «Управдом Дубна» Дмитрий Чихалов и гендиректор ООО «Экосистема» Кирилл Дзюба, как организаторы субботника, рассказали о подготовке и проведении этого мероприятия.
Руководителями, в частности, было отмечено, что объявления о предстоящем субботнике были заранее вывешены на всех подъездах дома. К работам был подготовлен необходимый инвентарь и мешки для мусора. Участников, в связи с тем, что суббота 28 апреля была рабочим днём, было на этом мероприятии не так много, как хотелось бы. По этой причине все немногочисленные силы, в основном, были направлены на приведение в порядок небольшой площадки, которая на данный момент находится в муниципальной собственности и не закреплена за каким-либо городским предприятием.
Далее вдоль 10-подъездного дома остались не охваченные благоустроителями небольшие участки газонов и запущенная клумба. Эти площадки, как было заверено Дмитрием Чихаловым, тоже не останутся без внимания коммунальщиков. Весь собранный участниками субботника мусор будет вывезен.
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