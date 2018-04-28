Субботник на Энтузиастов 3Б в Дубне. Видео.

Руководителями, в частности, было отмечено, что объявления о предстоящем субботнике были заранее вывешены на всех подъездах дома. К работам был подготовлен необходимый инвентарь и мешки для мусора. Участников, в связи с тем, что суббота 28 апреля была рабочим днём, было на этом мероприятии не так много, как хотелось бы. По этой причине все немногочисленные силы, в основном, были направлены на приведение в порядок небольшой площадки, которая на данный момент находится в муниципальной собственности и не закреплена за каким-либо городским предприятием.

Далее вдоль 10-подъездного дома остались не охваченные благоустроителями небольшие участки газонов и запущенная клумба. Эти площадки, как было заверено Дмитрием Чихаловым, тоже не останутся без внимания коммунальщиков. Весь собранный участниками субботника мусор будет вывезен.

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