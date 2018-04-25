С 10 мая начнется ремонт дорог в Дубне

ДУБНОМЕТР
+10.3°
дождь
Ветер: З/ЮЗ, 3.9 м/с
Давление: 749 мм
Влажность: 89%
Облачность: 24%
Давление: 749 мм
Влажность: 89%
Облачность: 24%
Восход: 04:57 Закат: 20:02
Названы подрядчики, которые будут проводить капитальный ремонт дорог в этом году. Среди них - старый знакомый - ИП Саблина.
Участки
ИП Саблина:
1) от "Ривер Клаб" до Юркино
2) ул. Флерова, ул. Мещерякова, ул. Вокзальная
3) ул. Попова, ул. Березняка, ул. Новоподберезская
4) пр. Боголюбова от ул. Попова до ул. Вернова
5) пр. Боголюбова от ул. Вернова до ТК «Бриз»
6) ул. Октябрьская, ул. Хлебозаводская
ООО "КЛИНСКАЯ ДСК":
1) от Александровки до "Ривер Клаб"
2) ул. Станционная от переезда мост до ул. Правды
3) ул. Станционная от ул. Правды до переезда Дмитровское шоссе