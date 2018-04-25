С 10 мая начнется ремонт дорог в Дубне

Участки

ИП Саблина:

1) от "Ривер Клаб" до Юркино

2) ул. Флерова, ул. Мещерякова, ул. Вокзальная

3) ул. Попова, ул. Березняка, ул. Новоподберезская

4) пр. Боголюбова от ул. Попова до ул. Вернова

5) пр. Боголюбова от ул. Вернова до ТК «Бриз»

6) ул. Октябрьская, ул. Хлебозаводская

ООО "КЛИНСКАЯ ДСК":

1) от Александровки до "Ривер Клаб"

2) ул. Станционная от переезда мост до ул. Правды

3) ул. Станционная от ул. Правды до переезда Дмитровское шоссе