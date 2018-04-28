Viber: +7 999 8404719
redactor@dubna.ru

ДУБНОМЕТР

+10.1°
ясно
Ветер: З, 3.7 м/с
Давление: 763 мм
Влажность: 72%
Облачность: 8%
Восход: 04:49   Закат: 20:09

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы

Праздники     23     сб, 28.04.2018 - 17:52
Администрация Дубны
52 678
Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
08.30 - Сбор колонн (Пл. Космонавтов)
09.00 - Начало движения колонн к Памятникам труженикам тыла и жителей города, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. (Пл. Космонавтов - Парк авиастроителей).
09.30 - Городской митинг, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Концертная программа (Парк авиастроителей).
10.30 - Сбор колонн и участников акции "Бессмертный полк" (Вокзал "Большая Волга").
11.00 - Начало движения колонн и участников акции "Бессмертный полк" к Мемориалу "Братские могилы" (Вокзал "Большая Волга - Мемориал "Братские могилы").
12.00 - Городской митинг, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Концертная программа (Мемориал "Братские могилы").
17.00-20.00 - Праздничная концертная программа "Салют, Победа!" (Пл. Космонавтов).
19.00 - Всероссийская минута молчания.
Администрация
День Победы