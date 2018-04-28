Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы

08.30 - Сбор колонн (Пл. Космонавтов)
09.00 - Начало движения колонн к Памятникам труженикам тыла и жителей города, павшим в боях за Родину в 1941-1945 гг. (Пл. Космонавтов - Парк авиастроителей).
09.30 - Городской митинг, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Концертная программа (Парк авиастроителей).
10.30 - Сбор колонн и участников акции "Бессмертный полк" (Вокзал "Большая Волга").
11.00 - Начало движения колонн и участников акции "Бессмертный полк" к Мемориалу "Братские могилы" (Вокзал "Большая Волга - Мемориал "Братские могилы").
12.00 - Городской митинг, посвященный 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Концертная программа (Мемориал "Братские могилы").
17.00-20.00 - Праздничная концертная программа "Салют, Победа!" (Пл. Космонавтов).
19.00 - Всероссийская минута молчания.