Праздничные мероприятия, посвященные Дню Великой Победы

В связи со сложной ситуацией, сложившейся вокруг наших спортсменов, мы решили запустить новый акционный тариф «Спортивный», в который мы включили все премиальные спортивные телеканалы + 150 лучших каналов других тематик. И все это всего за 90 руб/месяц!