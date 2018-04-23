Поздравление ветеранов ОМВД

ДУБНОМЕТР
Давление: 759 мм
Влажность: 54%
Облачность: 56%
В Дубне начальник ОМВД полковник полиции Владимир Марзеев совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Павлом Максимовым и председателем Совета ветеранов ОМВД Владимиром Антиповым поздравили ветеранов органов внутренних дел.
В торжественной обстановке, в доме ветеранов, Владимир Марзеев, Павел Максимов, Владимиром Антипов вручили грамоты и благодарности ветеранам ОВД за большой профессиональный и жизненный опыт, незаменимый для воспитания новых поколений защитников правопорядка, активное участие в ветеранском движении и в деятельности органов внутренних дел в обеспечении правопорядка.
К поздравлениям ветеранов ОМВД присоединился Мэр г.Дубны Максим Данилов, от лица которого были вручены благодарности за активное участие в жизни города, большой личный вклад в работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи.
Завершилось праздничное мероприятие концертом, в котором приняли участие ветераны ОМВД, сотрудники полиции и ансамбль «Русский стиль» при отделе культуры администрации Кимрского района Тверской области.