Поздравление ветеранов ОМВД

В торжественной обстановке, в доме ветеранов, Владимир Марзеев, Павел Максимов, Владимиром Антипов вручили грамоты и благодарности ветеранам ОВД за большой профессиональный и жизненный опыт, незаменимый для воспитания новых поколений защитников правопорядка, активное участие в ветеранском движении и в деятельности органов внутренних дел в обеспечении правопорядка.

К поздравлениям ветеранов ОМВД присоединился Мэр г.Дубны Максим Данилов, от лица которого были вручены благодарности за активное участие в жизни города, большой личный вклад в работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи.

Завершилось праздничное мероприятие концертом, в котором приняли участие ветераны ОМВД, сотрудники полиции и ансамбль «Русский стиль» при отделе культуры администрации Кимрского района Тверской области.