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Поздравление ветеранов ОМВД

Праздники     10     пн, 23.04.2018 - 19:23
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

В Дубне начальник ОМВД полковник полиции Владимир Марзеев совместно с председателем Общественного совета при ОМВД Павлом Максимовым и председателем Совета ветеранов ОМВД Владимиром Антиповым поздравили ветеранов органов внутренних дел.

В торжественной обстановке, в доме ветеранов, Владимир Марзеев, Павел Максимов, Владимиром Антипов вручили грамоты и благодарности ветеранам ОВД за большой профессиональный и жизненный опыт, незаменимый для воспитания новых поколений защитников правопорядка, активное участие в ветеранском движении и в деятельности органов внутренних дел в обеспечении правопорядка.

К поздравлениям ветеранов ОМВД присоединился Мэр г.Дубны Максим Данилов, от лица которого были вручены благодарности за активное участие в жизни города, большой личный вклад в работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи.

Завершилось праздничное мероприятие концертом, в котором приняли участие ветераны ОМВД, сотрудники полиции и ансамбль «Русский стиль» при отделе культуры администрации Кимрского района Тверской области.

ОМВД