Поздравление с Днем Победы от Администрации Дубны

Глубокоуважаемые участники Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Великого Дня Победы! Желаем вам и вашим семьям, родным, близким, детям, внукам и правнукам мира, добра, благополучия и здоровья! Спасибо вам за светлое, чистое небо, радость жить на своей земле и растить здесь детей. Спасибо всем и каждому за эту великую возможность!

9 Мая – это главный праздник для нашей страны и нашего народа, это великая история, это миллионы подвигов наших предков, которые позволяют нам сегодня жить в свободной и сильной стране, строить независимое будущее, воплощать в жизнь мечты и реализовывать грандиозные и масштабные проекты.

В этот день мы объединяемся, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с полей сражения, напомнить себе и окружающим все тяготы военной жизни и страшные потери, которые пришлось пережить советскому народу.

Эти трагические дни с каждым годом все дальше от нас, возможность поговорить с участниками войны – редкость и настоящая драгоценностью. Самое малое, что мы можем сделать сегодня для ветеранов, для наших героев, для поколения победителей, это уделять им больше внимания, быть рядом, быть заботливыми и уважительными. Наша главная задача – сохранить память о великой победе, передать своим детям и внукам настоящую историю страны, увековечить подвиг советского народа.

Традиционным стало движение «Бессмертный полк» в России, Подмосковье и Дубне. В этом году мы также пройдем по городу вместе с дедами и прадедами, поделимся их историей, поблагодарим за отвагу, доблесть, честность, настоящую и искреннюю дружбу, преданную любовь к своим семьям и родине. Мы все гордимся ими!