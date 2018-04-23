ПИК достроит проблемный жилой комплекс "На Макаренко"

Строительство жилых комплексов вело ООО "Солидстройгрупп", но компания столкнулась с финансовыми трудностями и не смогла выполнить взятые обязательства.

"Договоренность о передаче нам на достройку этих проектов с властями Московской области была достигнута в конце прошлого года", — отметили в ПИК.

В ЖК "На Макаренко" в Дубне компания должна завершить 5-й и 6-й корпуса на 234 квартиры. Строительная готовность корпусов составляет 70% и 45%, отметили в ПИК.

"Мы ожидаем, что оба объекта – и в Дубне, и в Котельниках – будут закончены в 2019 году. Графики завершения работ нами уже подписаны", – сообщили в компании.

Девелопер рассчитывает получить в качестве компенсации затрат за достройку жилых комплексов земельные площадки в Подмосковье и увеличить технико-экономические параметры по другим своим проектам в регионе, добавили в пресс-службе.

Группа "ПИК" — крупнейший девелопер жилой недвижимости в России. Владельцем компании (74,6%) является президент и председатель правления группы Сергей Гордеев.