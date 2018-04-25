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Открылась навигация на Канале и Волге

Туризм и отдых     40     ср, 25.04.2018 - 09:40
Виктор Неф
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24 апреля 2018 года стартовала навигация, которая продлится до середины ноября.

"Стартует навигация в Московском бассейне. Готовы и отлажены все гидротехнические сооружения ФГБУ "Канал имени Москвы". Специалисты проверили и отремонтировали железобетонные, бетонные и деревянные конструкции, а также механическое и электротехническое оборудование. Работы прошли на 54 важных объектах, от которых зависит безопасность судоходства в центральных регионах России и бесперебойное водоснабжение столицы", - сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин..

Специалисты осмотрели судоходные сооружения, шлюзы, водопроводные галереи, электротехническое и механическое оборудование. Одновременно к навигации подготовлен и флот.

Первый круизер - теплоход "Михаил Фрунзе" - посетит Дубну 11 мая 2018 года. Он идет по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород и остановится в Дубне, возвращаясь из Москвы.

Источник: 
По материалам прессы
Канал имени Москвы
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