Открылась навигация на Канале и Волге

"Стартует навигация в Московском бассейне. Готовы и отлажены все гидротехнические сооружения ФГБУ "Канал имени Москвы". Специалисты проверили и отремонтировали железобетонные, бетонные и деревянные конструкции, а также механическое и электротехническое оборудование. Работы прошли на 54 важных объектах, от которых зависит безопасность судоходства в центральных регионах России и бесперебойное водоснабжение столицы", - сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин..

Специалисты осмотрели судоходные сооружения, шлюзы, водопроводные галереи, электротехническое и механическое оборудование. Одновременно к навигации подготовлен и флот.

Первый круизер - теплоход "Михаил Фрунзе" - посетит Дубну 11 мая 2018 года. Он идет по маршруту Нижний Новгород - Москва - Нижний Новгород и остановится в Дубне, возвращаясь из Москвы.