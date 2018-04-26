Окончание отопительного сезона

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Закончить отопительный период с 27 апреля 2018 г.

2. Предложить теплоснабжающим организациям города: ОГЭ ОИЯИ,ОАО «Энергия-Тензор», ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» с 27 апреля по 5 мая 2018 года приступить к отключению тепла на объектах жилищного фонда и социальной сферы. Отключение объектов здравоохранения, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений города производить в последнюю очередь.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Н.А. Тимошенко.