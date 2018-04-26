Окончание отопительного сезона

ДУБНОМЕТР
+5.8°
ясно
Ветер: З, 7.8 м/с
Давление: 751 мм
Влажность: 85%
Облачность: 0%
Давление: 751 мм
Влажность: 85%
Облачность: 0%
Восход: 04:54 Закат: 20:04
Заканчивается 27 апреля 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1. Закончить отопительный период с 27 апреля 2018 г.
2. Предложить теплоснабжающим организациям города: ОГЭ ОИЯИ,ОАО «Энергия-Тензор», ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» с 27 апреля по 5 мая 2018 года приступить к отключению тепла на объектах жилищного фонда и социальной сферы. Отключение объектов здравоохранения, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений города производить в последнюю очередь.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Н.А. Тимошенко.