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Окончание отопительного сезона

ЖКХ     85     чт, 26.04.2018 - 10:52
Администрация Дубны
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации

Заканчивается 27 апреля 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Закончить отопительный период с 27 апреля 2018 г.

2. Предложить теплоснабжающим организациям города: ОГЭ ОИЯИ,ОАО «Энергия-Тензор», ОАО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» с 27 апреля по 5 мая 2018 года приступить к отключению тепла на объектах жилищного фонда и социальной сферы. Отключение объектов здравоохранения, общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений города производить в последнюю очередь.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Н.А. Тимошенко.

Источник: 
Глава города Дубны М.Н. Данилов
ЖКХ
отопление