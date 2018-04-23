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Обеспечение безопасности в весенние праздничные дни

Общественный порядок  |  Объявления ОМВД     6     пн, 23.04.2018 - 19:31
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

В целях обеспечения общественной безопасности населения города в период проведения майских праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, а также Дню Победы, сотрудниками полиции будет осуществляться охрана общественного порядка.

Просим вас быть толерантными и не нарушать общественный порядок и права друг друга. Напоминаем, что за нарушение общественного порядка правонарушители будут привлекаться к ответственности.

Если вы стали очевидцем правонарушения, либо нуждаетесь в помощи полиции – просьба обратиться в Дежурную часть по телефону: +7 496 214-71-19 или 02 (112)

ОМВД