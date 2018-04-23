Обеспечение безопасности в весенние праздничные дни

Просим вас быть толерантными и не нарушать общественный порядок и права друг друга. Напоминаем, что за нарушение общественного порядка правонарушители будут привлекаться к ответственности.

Если вы стали очевидцем правонарушения, либо нуждаетесь в помощи полиции – просьба обратиться в Дежурную часть по телефону: +7 496 214-71-19 или 02 (112)