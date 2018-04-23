Обеспечение безопасности в весенние праздничные дни

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Давление: 759 мм
Влажность: 54%
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В целях обеспечения общественной безопасности населения города в период проведения майских праздничных мероприятий, посвященных Дню Весны и Труда, а также Дню Победы, сотрудниками полиции будет осуществляться охрана общественного порядка.
Просим вас быть толерантными и не нарушать общественный порядок и права друг друга. Напоминаем, что за нарушение общественного порядка правонарушители будут привлекаться к ответственности.
Если вы стали очевидцем правонарушения, либо нуждаетесь в помощи полиции – просьба обратиться в Дежурную часть по телефону: +7 496 214-71-19 или 02 (112)