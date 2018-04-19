Правовая группа ОМВД России по г.о. Дубна предоставляет для вас информацию об уголовной ответственности за неправомерные действия в отношении критической информационной инфраструктуры РФ:

В соответствии с Федеральным законом № 194-ФЗ от 26.07.2017 с 01 января 2018 года в Уголовный кодекс РФ вводится новая статья об уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере охраны компьютерной информации – «Статья 274.1. Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации».

В данной норме уголовного закона объектом преступного посягательства является критическая информационная инфраструктура (далее - КИИ).

Одновременно принятием Федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 года законодатель установил, в КИИ РФ входят: информационные системы, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления субъектами КИИ, а также сети электросвязи, используемые для организации взаимодействия таких объектов. Порядок и правовые критерии отнесения объектов к КИИ России определяется упомянутым Федеральным законом № 187–ФЗ.

К субъектам КИИ относятся: государственные органы, государственные учреждения, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают взаимодействие указанных систем или сетей.

Согласно статье 274.1 УК РФ уголовная ответственность предусматривается: