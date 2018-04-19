«МаксПауэр» начал выпуск активированного угля для суперконденсаторов

Проектная компания Наноцентра «Дубна» и Центра трансфера технологий РАН и РОСНАНО «МаксПауэр» завершила разработку технологической линии производства активированного угля для электродов суперконденсаторов и изготовила пилотную установку на выработку 500 килограммов углей в год. Также произведена первая партия проектного активированного угля.

Команда проекта «МаксПауэр» успешно выполнила поставленную задачу, повысив удельные электрохимические характеристики электродов суперконденсаторов на основе проектных материалов.

В ходе проекта были созданы и отработаны лабораторные и пилотные технологии синтеза активированных углей с высокими показателями эффективности. В настоящее время опытные партии проходят испытания на производствах основных потребителей: Элеконд, Махwell и др.

Основной продукт компании - высококачественный активированный уголь, являющейся важнейшей частью суперконденсатора, из которого делается угольный электрод, с помощью которого формируется двойной электрический слой.

В настоящее время активированные угли производят преимущественно из качественного каменного угля и биомассы, преимущественно используя скорлупу кокосовых орехов. Основные крупные производители активированных углей для суперконденсаторов: Norit (Нидерланды), Kuraray (Япония), EnerG2 (США). Учитывая быстро развивающийся рынок суперконденсаторов, в мире растет спрос на качественные и недорогие активированные угли. В России на сегодняшний день никто коммерчески не производит угли для электродов суперконденсаторов. Однако разработанные командой проекта «МаксПауэр» угли из древесины (березы или ольхи) по своим характеристикам способны конкурировать с мировыми производителями.

Угли «МаксПауэр» имеют рад преимуществ по сравнению с углями, представленными на рынке:

до 30% превышение удельной емкости;

значительно более низкая себестоимость;

неограниченные (воспроизводимые) запасы сырья низкой стоимости (древесины).

Разработанные технологии и производимые по ним угли по удельным и стоимостным характеристикам смогут конкурировать со всеми известными в мире аналогами, поэтому должны найти спрос, как у российских, так и у зарубежных производителей суперконденсаторов.