Конференция «Безопасность будущего» в ОЭЗ "Дубна"

Организаторами мероприятия выступили госкорпорация «Росатом», министерство инвестиций и инноваций Московской области, особая экономическая зона «Дубна», университет «Дубна» и администрация г. Дубны. Форум прошел при поддержке Коллегии военно-промышленной комиссии Российской Федерации и был приурочен к 55-летию компании-резидента ОЭЗ «Дубна» предприятию Ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» АО «НПК «ДЕДАЛ». Устроителем конференции выступила Объединенная выставочная компания «Бизон» - организатор крупнейших российских и международных мероприятий в области безопасности.

Новые технологии и решения требуют новых подходов. Впервые в России в ОЭЗ «Дубна» был представлен новый формат Форума о современных технологиях безопасности «Say Future». Главный форум пройдет в московском ВВЦ в октябре 2018 года. Однако уже можно сказать, что ему дан старт - Конгресс-центр подмосковной особой экономической зоны стал первой российской площадкой для региональных секций Форума.

В конференции приняли участие представители федеральных и региональных органов государственной власти России, руководители подразделений правоохранительных и других силовых и контрольных ведомств страны, государственных корпораций «Росатом», «Ростех» и «Роскосмос», ПАО «Ростелеком».

Приветствия участникам мероприятия и поздравления АО «НПК «ДЕДАЛ» с юбилеем направили заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин, Совет безопасности Российской Федерации, губернатор Московской области Андрей Воробьев, подразделения министерства обороны РФ, Федеральной службы безопасности, Службы войск Национальной гвардии, госкорпорации «Росатом», других министерств, ведомств, предприятий и организаций.

Открывая конференцию, глава г. Дубны Максим Данилов сделал акцент на том, что НПК «ДЕДАЛ» стал первой компанией, с которой было подписано соглашение о создании «умного города» на территории Дубны:

«Умный город» – это не фетиш, а тот инструмент будущего, которым мы обязаны воспользоваться уже сегодня. Он дает нам, жителям, работающим в различных отраслях городского хозяйства, экономики, в социальной сфере, возможность оценивать ситуацию и принимать верные управленческие решения для дальнейшего успешного развития территории. Сегодня «ДЕДАЛ», группа компаний «Росатом», университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований, градообразующие предприятия выпускают наукоемкую продукцию, которая позволит нам совместно создать «умный город» на территории наукограда. Пилотный софт - контроль за бюджетными средствами Дубны, который мы апробировали на одном из муниципальных контрактов по зимнему содержанию города в 2018 году с компанией «ДЕДАЛ», за две недели дал 25% экономии. Этот инструмент мы планируем применить во всех отраслях городского хозяйства.

Как предприятиям, крупным и мелким компаниям сохранить конкурентоспособность на рынке, в современном мире, который становится все более цифровым? Что надо предпринять, как менять бизнес-стратегию в век стремительных цифровых преобразований и нарастающих угроз информационной безопасности? Как внедряются геоинформационные системы и аддитивные технологии в атомную отрасль? Какие технологии уже есть и необходимы для охраны сложных инженерных объектов? Что дают атомной отрасли использование аддитивных технологий и в чем заключается женский взгляд на экосистему безопасности? Эти и множество других вопросов обсуждались на пяти секциях и пленарном заседании.

Все темы конференции были ориентированы на кардинальные изменения в экономике, промышленной инфраструктуре предприятий, городов и целых регионов, которые выбрали опережающий путь развития, каковыми являются, в том числе, наукоград Дубна и расположенная на его территории особая экономическая зона. Поэтому такой интерес форум вызвал как у инвесторов ОЭЗ, реализующих проекты в сфере безопасности, так и у потенциальных резидентов, стартапов, решивших заявить о себе и оценить преимущества особой экономической зоны для развития своих идей и разработок. Кроме докладов, у участников конференции была возможность обменяться мнениями - полтора часа было отведено на деловое общение в свободном формате.

В рамках мероприятия состоялось торжественное открытие контрольно-пропускного пункта производственного комплекса НПК «ДЕДАЛ» на третьей очереди особой экономической зоны «Дубна» и знакомство с ходом строительства. Общая площадь офисно-производственных и лабораторных площадей составит 9200 кв. метров. Корпус в 1680 кв. метров - первая очередь - уже построен, и сейчас в здании ведутся отделка и монтаж внутренних инженерных коммуникаций. Резидент ОЭЗ является заказчиком, генеральным проектировщиком проекта и генеральным подрядчиком.

До конца года все мощности научно-производственного комплекса «ДЕДАЛ» будут переведены на новые площади, без ущерба для планомерного выполнения нашим предприятием государственного оборонного заказа, - рассказывает генеральный директор АО «НПК «ДЕДАЛ» Игорь Сушков. - Это позволит дополнительно обеспечить рабочими местами порядка 100 человек. Все системы безопасности делаются собственными силами. Проект полностью самоокупаемый. Срок, том числе за счет тех налоговых преференций, которые предоставляет ОЭЗ «Дубна», - чуть более четырех лет.

Такие проекты, как «ДЕДАЛ» и другие в сфере IT, цифровые, которые соответствуют сегодняшнему дню, мы считаем крайне важными, - говорит завотделом Управления инновационной и научной политики министерства инвестиций и инноваций Московской области Виктория Халимендик. - На них, на стартапы выделяются гранты правительства Московской области. Большое внимание мы уделяем популяризации инновационной и научно-технической деятельности, чтобы появлялось как можно больше специалистов, отвечающих современным условиям. Кроме того, область активно занимаемся созданием инфраструктуры. ОЭЗ «Дубна» стала первой в Подмосковье. Она была создана в 2005 году, а в 2017-м уже стала первой по рейтингу инвестиционной привлекательности ОЭЗ в России. Компании, которые работают здесь, в том числе НПК «ДЕДАЛ», вносят огромный вклад в развитие территории, достижение высоких показателей, пополнение бюджета региона.

В рамках конференции участниками была организована выставка передовых решений для обеспечения безопасности. Официальный осмотр экспозиции возглавил генерал армии директор программы по обычному вооружению госкорпорации «Росатом» Аркадий Бахин.

Во второй части конференции были подведены итоги заседаний по секциям и прошли мероприятия, посвященные 55-летию АО «НПК «ДЕДАЛ». Директор Департамента развития научно-производственной базы Ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» Андрей Шевченко вручил коллективу АО «НПК «ДЕДАЛ» персональные ведомственные награды. Было отмечено, что форум в Дубне является важным этапом в формировании программы перехода к цифровой экономике и поможет найти лучшие инновационные решения по внедрению современных технологий в индустрию безопасности. Поздравили юбиляра и другие ответственные лица, а в завершение форума состоялся большой праздничный концерт.