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Как сохранить память о строителях Дубны?

Культура     73     пн, 30.04.2018 - 15:15
Сергей Гор
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 Строители – одна древнейших и главных профессий в мире. Именно они начали строить в 1946 г. наш город. Но памятников строителям в Дубне не было, нет и никто не планирует их ставить. 

Член Союза писателей России Воронин А.А.        

         За что им эта чёрная неблагодарность от чужих, понаехавших в город дерьмократов??? Физикам стоят 2 памятника (Мещерякову  и Понтекорво с Джелеповым).     Бюстов строителям  в городе нет, а физикам – четыре на улицах.         Памятных досок тоже нет о строителях. Зато физикам повесили более 30 на домах в городе и на территории ОИЯИ.

         О строителях напоминают  всего два памятных камня за школой № 8.  Но и они поставлены  лишь участникам войны, а не всем строителям города.

         Давно пора установить красивую  памятную стелу или большой камень с именами первых и заслуженных строителей. Красивых мест на территории города ещё очень много. В том же пустом пока парке на улице Строителей напротив пристани стела будет смотреться очень к месту. И у строителей наконец-то появится свой  любимый уголок в городе.

         На Доске Почёта на площади Мира из 44 почётных граждан города всего 3 строителя: Лепилов А.П., Родинков А.И. и Тюленев А.П. Все они были начальниками стройки, а не рядовыми строителями. А.П. Лепилов начал строить город с первого колышка.

         Стоящая рядом античная колонна не имеет к нашим строителям никакого отношения. Город начали строить в ХХ веке, а не во времена Древней Греции и Рима. Надпись тоже странная – «Создавшим Дубну». Славу Дубне СОЗДАЛИ  ФИЗИКИ. А строители просто взяли и  ПОСТРОИЛИ  для них красавец город-сад, город-курорт, как зовут его сейчас туристы.

         Книг о Строительно-монтажном управлении № 5, построившем правобережную Дубну  нет. Ярких воспоминаний строители тоже не оставили или они ещё не собраны в сборник. Начало строительства города и сами первые строители благополучно утонули в Лете. Никто уже не помнит,  как это было. Посмотреть и почитать о трудовых подвигах строителей негде. В городском музее всего один стенд о строителях.

         В своих многочисленных статьях, как строитель с 25-летним стажем,  я предлагал различные варианты сохранения памяти о строителях. Часть этой миссии  желательно поручить студентам университета, кроме них никто бесплатно не осилит эту работу. А им зачтётся как практика социальной работы. Заодно можно будет и проверить, как их там готовят для управления нашей Дубной. Но в руководстве университета нет патриотов наукограда, там верховодят приезжие из других мест России, для них история нашего города – пустой звук.

         Ещё можно успеть опросить ветеранов-строителей о том, кто что помнит о начале строительства города. Попробовать составить варианты текстов памятных досок по аналогии с теми, что висят на улицах с именами и перечнем заслуг физиков. Да и в архиве города должны остаться какие-то сведения о годах и людях, строивших город.

         (Например: бассейн «Архимед». Построен в таком-то году, прораб ФИО, мастер ФИО, бригадир каменщиков ФИО, бригадир плиточников ФИО, бригадир маляров ФИО.) И так по всем значимым объектам города и по жилым домам.

         Вот тогда дети и внуки первых строителей города будут гордиться своими предками, положившими жизнь и здоровье на дело строительства Дубны. И гордость эта будет подтверждена наглядным свидетельством на улицах наукограда.

         Забыты и строители-орденоносцы, отмеченные Родиной за свой труд по возведению города и объектов ОИЯИ: Алексей Цветков, Константин Крылов, Сергей Латышев, Николай Филимонов, Степан Гасий, Мария Коровина и многие другие. Моя мама отработала на одном месте в отделе кадров 36 лет 11 месяцев и 3 дня (с 26.04.1954).

         Даже единственную в городе улицу Строителей в 1990-е года физики-дерьмократы пытались много раз переименовать. Спасибо Тюленеву А.П. – не дал украсть у горожан  последнюю память о нашей трудной и почётной работе.

         Дубненским строителям пора объединиться и  создать инициативную группу по созданию и продвижению бренда строителей СМУ-5 в городе. А затем с конкретными предложениями обратиться в комиссию по памятникам и в Совет депутатов г. Дубны  об увековечении памяти строителей наукограда.

Есть хорошая притча на  тему памяти. Новый русский после смерти приходит к воротам Рая, а ему говорят: «Вас нет в списках, вам в Ад надо, за  ваши безобразия и непотребства при жизни». Он стал возмущаться: «Как же так, я столько храмов в последние годы построил, столько денег в них вбухал, я же искупил все грехи». На что ему апостол Пётр спокойно отвечает: «Да вы не волнуйтесь, деньги  мы  вам  вернём».

Так что всё надо делать здесь, на земле, и желательно успеть вовремя завершить.

 Воронин А.А.                                                                            

20.04.2018г.

 

Воронину А.А.

Мнение Александра Алексеевича о памятнике «первостроителям» Дубны из СМУ-5 интересно, но небесспорно. Во-первых, не в каждом городе можно найти улицу названную в честь одной из великого множества профессий. А у нас в Дубне красивая, широкая улица Строителей есть.

Во-вторых, каждый школьник города знает, что застройка районов Большой Волги, а затем и левого берега началась задолго до 1946 года. То есть, до того, как первый куб бетона был уложен в фундамент самого первого здания в институтской части Дубны. 

А ещё, исторической справедливости ради, следует отметить, что масштабные объекты времён второй пятилетки (Канал им. Москвы и ДМЗ) возводились тружениками под присмотром НКВД.  Строительство гордости отечественной и международной фундаментальной науки времён шестой пятилетки (ОИЯИ) курировалось МВД.

Сотрудников этих учреждений, не без особого внимания которых были возведены все эти градообразующие предприятия, причислить к рядам строителей тоже можно. С некоторой натяжкой, но памятуя об их расчётливой кадровой политике, жёстком соблюдении сроков работ и высочайшем качестве последних.

Как, в таком случае, должен выглядеть памятник строителю нашего города? С киркой в обеих руках, с мастерком в одной руке или с винтовкой через плечо?

Кстати, памятник строителям канала на смотровой площадке за монументом Ленина у нас есть. А какую неизгладимую память о целой строительной воинской части и училище кадровых военных строителей хранит территория университета «Дубна»?! 

Можно, конечно, на каждом из зданий, построенных СМУ-5, закрепить таблички с ФИО каменщиков, штукатуров, кровельщиков и т.д., но скорее всего сами эти люди от такой перспективы в восторге не будут. Дело в том, что время безжалостно даже к постройкам самого высокого качества. Кого из бывших строителей обрадует, если на здании с перечнем их фамилий на памятной доске, обнаружится вдруг отслоившаяся от стены штукатурка, потрескавшаяся кладка или прохудившаяся крыша?  

Конечно, труд и заслуги строителей, как и людей других самых разных профессий, помнить и уважать надо.

У вас Александр Алексеевич, как у строителя с 25-летним стажем и члена Союза писателей России, есть прекрасная возможность увековечить память о своих коллегах по СМУ-5 на страницах своих произведений.

Творческих удач!

Сергей Гор

30.04.2018г.

строительство