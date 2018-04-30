Как сохранить память о строителях Дубны?

За что им эта чёрная неблагодарность от чужих, понаехавших в город дерьмократов??? Физикам стоят 2 памятника (Мещерякову и Понтекорво с Джелеповым). Бюстов строителям в городе нет, а физикам – четыре на улицах. Памятных досок тоже нет о строителях. Зато физикам повесили более 30 на домах в городе и на территории ОИЯИ.

О строителях напоминают всего два памятных камня за школой № 8. Но и они поставлены лишь участникам войны, а не всем строителям города.

Давно пора установить красивую памятную стелу или большой камень с именами первых и заслуженных строителей. Красивых мест на территории города ещё очень много. В том же пустом пока парке на улице Строителей напротив пристани стела будет смотреться очень к месту. И у строителей наконец-то появится свой любимый уголок в городе.

На Доске Почёта на площади Мира из 44 почётных граждан города всего 3 строителя: Лепилов А.П., Родинков А.И. и Тюленев А.П. Все они были начальниками стройки, а не рядовыми строителями. А.П. Лепилов начал строить город с первого колышка.

Стоящая рядом античная колонна не имеет к нашим строителям никакого отношения. Город начали строить в ХХ веке, а не во времена Древней Греции и Рима. Надпись тоже странная – «Создавшим Дубну». Славу Дубне СОЗДАЛИ ФИЗИКИ. А строители просто взяли и ПОСТРОИЛИ для них красавец город-сад, город-курорт, как зовут его сейчас туристы.

Книг о Строительно-монтажном управлении № 5, построившем правобережную Дубну нет. Ярких воспоминаний строители тоже не оставили или они ещё не собраны в сборник. Начало строительства города и сами первые строители благополучно утонули в Лете. Никто уже не помнит, как это было. Посмотреть и почитать о трудовых подвигах строителей негде. В городском музее всего один стенд о строителях.

В своих многочисленных статьях, как строитель с 25-летним стажем, я предлагал различные варианты сохранения памяти о строителях. Часть этой миссии желательно поручить студентам университета, кроме них никто бесплатно не осилит эту работу. А им зачтётся как практика социальной работы. Заодно можно будет и проверить, как их там готовят для управления нашей Дубной. Но в руководстве университета нет патриотов наукограда, там верховодят приезжие из других мест России, для них история нашего города – пустой звук.

Ещё можно успеть опросить ветеранов-строителей о том, кто что помнит о начале строительства города. Попробовать составить варианты текстов памятных досок по аналогии с теми, что висят на улицах с именами и перечнем заслуг физиков. Да и в архиве города должны остаться какие-то сведения о годах и людях, строивших город.

(Например: бассейн «Архимед». Построен в таком-то году, прораб ФИО, мастер ФИО, бригадир каменщиков ФИО, бригадир плиточников ФИО, бригадир маляров ФИО.) И так по всем значимым объектам города и по жилым домам.

Вот тогда дети и внуки первых строителей города будут гордиться своими предками, положившими жизнь и здоровье на дело строительства Дубны. И гордость эта будет подтверждена наглядным свидетельством на улицах наукограда.

Забыты и строители-орденоносцы, отмеченные Родиной за свой труд по возведению города и объектов ОИЯИ: Алексей Цветков, Константин Крылов, Сергей Латышев, Николай Филимонов, Степан Гасий, Мария Коровина и многие другие. Моя мама отработала на одном месте в отделе кадров 36 лет 11 месяцев и 3 дня (с 26.04.1954).

Даже единственную в городе улицу Строителей в 1990-е года физики-дерьмократы пытались много раз переименовать. Спасибо Тюленеву А.П. – не дал украсть у горожан последнюю память о нашей трудной и почётной работе.

Дубненским строителям пора объединиться и создать инициативную группу по созданию и продвижению бренда строителей СМУ-5 в городе. А затем с конкретными предложениями обратиться в комиссию по памятникам и в Совет депутатов г. Дубны об увековечении памяти строителей наукограда.

Есть хорошая притча на тему памяти. Новый русский после смерти приходит к воротам Рая, а ему говорят: «Вас нет в списках, вам в Ад надо, за ваши безобразия и непотребства при жизни». Он стал возмущаться: «Как же так, я столько храмов в последние годы построил, столько денег в них вбухал, я же искупил все грехи». На что ему апостол Пётр спокойно отвечает: «Да вы не волнуйтесь, деньги мы вам вернём».

Так что всё надо делать здесь, на земле, и желательно успеть вовремя завершить.

Воронин А.А.

20.04.2018г.

Воронину А.А.

Мнение Александра Алексеевича о памятнике «первостроителям» Дубны из СМУ-5 интересно, но небесспорно. Во-первых, не в каждом городе можно найти улицу названную в честь одной из великого множества профессий. А у нас в Дубне красивая, широкая улица Строителей есть.

Во-вторых, каждый школьник города знает, что застройка районов Большой Волги, а затем и левого берега началась задолго до 1946 года. То есть, до того, как первый куб бетона был уложен в фундамент самого первого здания в институтской части Дубны.

А ещё, исторической справедливости ради, следует отметить, что масштабные объекты времён второй пятилетки (Канал им. Москвы и ДМЗ) возводились тружениками под присмотром НКВД. Строительство гордости отечественной и международной фундаментальной науки времён шестой пятилетки (ОИЯИ) курировалось МВД.

Сотрудников этих учреждений, не без особого внимания которых были возведены все эти градообразующие предприятия, причислить к рядам строителей тоже можно. С некоторой натяжкой, но памятуя об их расчётливой кадровой политике, жёстком соблюдении сроков работ и высочайшем качестве последних.

Как, в таком случае, должен выглядеть памятник строителю нашего города? С киркой в обеих руках, с мастерком в одной руке или с винтовкой через плечо?

Кстати, памятник строителям канала на смотровой площадке за монументом Ленина у нас есть. А какую неизгладимую память о целой строительной воинской части и училище кадровых военных строителей хранит территория университета «Дубна»?!

Можно, конечно, на каждом из зданий, построенных СМУ-5, закрепить таблички с ФИО каменщиков, штукатуров, кровельщиков и т.д., но скорее всего сами эти люди от такой перспективы в восторге не будут. Дело в том, что время безжалостно даже к постройкам самого высокого качества. Кого из бывших строителей обрадует, если на здании с перечнем их фамилий на памятной доске, обнаружится вдруг отслоившаяся от стены штукатурка, потрескавшаяся кладка или прохудившаяся крыша?

Конечно, труд и заслуги строителей, как и людей других самых разных профессий, помнить и уважать надо.

У вас Александр Алексеевич, как у строителя с 25-летним стажем и члена Союза писателей России, есть прекрасная возможность увековечить память о своих коллегах по СМУ-5 на страницах своих произведений.

Творческих удач!

Сергей Гор

30.04.2018г.