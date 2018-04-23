Изменение работы транспорта 9 мая

Так, в левобережной части Дубны построение колонн начнется с 8.30 на площади Космонавтов, в 9.00 - начало движения к парку Авиастроителей через ул. Ленина, Карла Маркса и Октябрьскую. Митинг продлится до 11.00. Соответственно, в этот временной промежуток по ходу построения и следования колонн движение автотранспорта будет приостановлено.

В правобережной части построение колонн начнется в 10.30, начало движение по пр. Боголюбова в 11.00, далее по улице 9 мая к мемориалу на "Братских могилах". Митинг продлится до 13.00 По мере прохождения колонн движение автотранспорта будет открываться.

Следует отметить, что 9 мая уже с 10 утра будет закрыт въезд для пассажирского автотранспорта на вокзал "Большая Волга". А ограничения на въезд легкового автотранспорта начнутся с вечера 8 мая.

В 17.00 начнутся праздничные мероприятия на пл. Космонавтов, в Парке семейного отдыха и в сквере между ДК "Мир" и набережной.

Транспортным компаниям, осуществляющим перевозку пассажиров на легковых автомобилях, предлагается сделать 9 мая днем бесплатного обслуживания ветеранов войны.

С 5 по 9 мая будет производиться уборка улиц Ленина и Карла Маркса. В этот период стоянка автотранспорта по указанным улицам будет запрещена.