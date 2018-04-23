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Физкультурно-спортивный досуг

Спорт и фитнес     34     пн, 23.04.2018 - 09:48
Сергей Гор
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Товарищескими матчами по мини-футболу и волейболу завершили спортивно-оздоровительный сезон сотрудники приборного завода «ТЕНЗОР».

21 апреля во дворце спорта «Радуга» встречались сборные команды «Производство» и «Офисный планктон». В первую вошли представители различных производственных подразделений, в том числе комплексного сборочного производства, производственно-диспетчерского отдела, отдела технического контроля. Их соперниками стали работники проектных и конструкторских отделов, коммерческой и других административных служб.

В футбольных баталиях победу со счетом 6:4 одержал «Офисный планктон» во главе с капитаном Алексеем Ивановым – неудержимым в атаке и забившим наибольшее количество голов. В команде «Производство» отличились хорошей игрой капитан Владимир Дроздов и вратарь Антон Виноградов, которому пришлось отражать частые атаки на свои ворота.

А на волейбольной площадке «Производство» не оставило шансов офисным работникам, которым с трудом удавалось отбивать атакующие удары форвардов – Александры Сыркиной и Ольги Полесовой. 

Победители в качестве награды получили от предприятия подарочные сертификаты на пейнтбол. А у остальных участников еще осталось время потренироваться до начала осеннего спортивного сезона.

– Руководство АО «ТЕНЗОР» уделяет большое внимание улучшению морального климата в коллективе. Мы считаем, что – важная составляющая корпоративной культуры. Командная игра помогает наладить отношения не только во внерабочее время, но и непосредственно на производстве, способствует формированию деловой атмосферы и более широкой взаимосвязи между различными подразделениями, – отметил директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный.

Принятая АО «ТЕНЗОР» программа по работе с молодыми кадрами на 2017-2022 годы предусматривает оптимизацию соцпакета для привлечения и закрепления на приборном заводе специалистов ключевых компетенций. Спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия – важная часть кадровой политики предприятия.

Источник: 
Физкультурно-спортивный досуг АО «ТЕНЗОР»
Тензор
спорт