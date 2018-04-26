Единогласное решение

Директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР» Михаил Подлесный избран заместителем председателя Совета депутатов города Дубны Московской области. Такое решение на очередном заседании 25 апреля единогласно приняли его коллеги по депутатскому корпусу.

Трудовая биография Михаила Владимировича в разные годы была тесно связана с приборным заводом «Тензор». На предприятие он, коренной дубненец, пришел в 1985 году после окончания Московского института электронной техники по специальности «Электронные вычислительные машины». С 1988 по 1991 год был секретарем комитета ВЛКСМ завода – в то время самой крупной комсомольской организации Дубны.

В течение 25 лет Михаил Подлесный активно занимался предпринимательством, был директором частной фирмы. Затем вернулся на приборный завод и возглавил один из департаментов. В качестве директора по персоналу и коммуникациям он координирует основные направления кадровой стратегии, вопросы молодежной и социальной политики; возглавлял проект по получению АО «ТЕНЗОР» статуса резидента Особой экономической зоны «Дубна».

В ведении Михаила Владимировича находится широкий круг задач по привлечению и закреплению на предприятии молодых специалистов, в том числе сотрудничество с образовательными учреждениями высшего и среднего звена, профориентация студентов и старшеклассников, а также взаимодействие с подшефной школой №7. Совместно с профсоюзным комитетом он организует культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия.

В органах законодательной власти наукограда Дубна Михаил Подлесный работает около 15 лет. Занимал руководящие должности в Совете депутатов трех созывов: 2003, 2009 и 2014 годов; был председателем горсовета с февраля 2013-го по сентябрь 2014 года. Его общественная и нормотворческая деятельность отмечена наградами Московской областной Думы: знаком «За содействие закону»; медалью лауреата премии в области спорта, физической культуры и туризма; почетным знаком «За вклад в развитие законодательства» и высшим знаком Мособлдумы «За верность Подмосковью».

Дирекция АО «ТЕНЗОР» и коллектив приборного завода поздравляют Михаила Владимировича и выражают уверенность, что его организаторские способности, деловые качества, авторитет и накопленный практический опыт помогут достигать реальных результатов на благо города и предприятия.