Что построят и достроят в Дубне? Видео

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Глава города М.Н. Данилов на встрече с журналистами местных СМИ рассказал, как решается эта проблема в Дубне
С приходом в руководство городом новой команды выяснилось, что в Дубне накопилась масса нерешённых проблем. К одной из таких можно отнести строительную сферу. Точнее говоря не всю, а только ту её часть, которая в народе именуется «недостроями". Для руководства городом это та самая ноша без ручки, которую и нести тяжело и выбросить жалко.
Подробнее об этом в нашем видео.
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