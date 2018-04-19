Что построят и достроят в Дубне? Видео

С приходом в руководство городом новой команды выяснилось, что в Дубне накопилась масса нерешённых проблем. К одной из таких можно отнести строительную сферу. Точнее говоря не всю, а только ту её часть, которая в народе именуется «недостроями". Для руководства городом это та самая ноша без ручки, которую и нести тяжело и выбросить жалко.

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