Более 2,6 млрд. рублей инвестиций привлекут в Подмосковье новые резиденты ОЭЗ «Дубна»

Сегодня резидентами особой экономической зоны «Дубна» являются 135 высокотехнологичных компаний. После подписания соглашений о ведении деятельности на территории ОЭЗ к ним присоединятся еще пять. Все они защитили свои бизнес-планы на технико-внедренческом экспертном совете при правительстве Московской области, который провел заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

В этот раз сразу четыре компании планируют построить на территории ОЭЗ собственные предприятия. Самые большие инвестиции в реализацию проекта намерена вложить компания ООО «Завод гибких труб «Уралтрубмаш» - 1 810 млн. рублей. Инвестор планирует создать центр разработки и производства гибких насосно-компрессорных труб, длинномерных труб в бунтах для колтюбинговых установок. Для этого в течение полутора лет будет построен комплекс площадью 7344 кв. метров. Всего в ходе реализации проекта планируется создать не менее 60 рабочих мест. Стоит отметить, что головная компания – АО «Уралтрубмаш» является единственным производителем длинномерных гибких стальных труб в бунтах в России. За 15 лет их изготовлено почти один миллион метров. В настоящее время «Уралтрубмаш» совместно с Институтом металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова и холдингом «Северсталь» изучает вопрос разработки отечественной специализированной стали для производства заготовок. Предполагаемый срок выведения на рынок отечественной марки стали с необходимыми характеристиками составляет 2 года. Решение данной задачи, в котором примет участие и резидент ОЭЗ «Дубна», позволит снизить зависимость производства от импортного сырья и себестоимость конечной продукции.

Компания ООО «НПФ Промрессурс» запланировала строительство комплекса в 4 000 кв. метров. Первая очередь – 1500 кв. метров также предполагают сдать через полтора года. На предприятии будут вести разработку и внедрение технологии рентген-термостабилизации для обработки металлорежущего инструмента и технологической оснастки с целью повышения их износостойкости. В результате здесь планируют выпускать осевой твердосплавный инструмент, корпусные фрезы, оказывать услуги по нанесению износостойких покрытий на готовые изделия, а также услуги рентген-термостабилизации на готовые изделия. Потенциальными потребителями продукции могут стать оборонно-промышленный комплекс, металлургические заводы, производители гражданской продукции (станкостроение, автомобилестроение, железнодорожная промышленность) и

оптово-розничные торговые компании, поставляющие металлорежущий инструмент. Общий объем инвестиций в проект составит 432,5 млн. рублей, будет создано 43 рабочих места.

ООО «ИНТЕХ-Сервис» планирует возвести на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» научно-производственный комплекс площадью 10 тыс. кв. метров. Здесь будут вести разработку и производство импортозамещающего нефтесервисного оборудования, в том числе аппаратуры электрического дивергентного каротажа. Подобное нефтесервисное оборудование является одним из важнейших элементов в реализации любых производственных проектов нефтегазовых компаний. Появление такого предприятия особенно актуально в связи с возможным уходом с рынка иностранных игроков из-за санкций. Объем инвестиций, который планирует вложить в реализацию проекта новый резидент, составит порядка 359 млн. рублей. На автоматизированном предприятии будет создано 62 рабочих места. Компания намерена занять до 10% рынка нефтесервисного оборудования РФ менее чем за 10 лет.

Еще две компании планируют арендовать помещения в корпусах Инновационно-технологического центра. ООО «ПО «ПЕРСПЕКТИВА» для разработки и производства теле-, радио-, коммуникационной аппаратуры и ее комплектующих, в том числе телевизионных камерных систем с расширенным динамическим диапазоном, понадобится площадь до 1000 кв. метров. При разработке продукта будут учтены все пожелания основных потребителей – ВГТРК, Первого канала, НТВ, которые предъявляют высокие требования к качеству изображения, адаптированному под российский рынок программному софту, габаритам и весу камеры, прочности ее корпуса и возможности работать в суровых погодных условиях. Важными преимуществами продукта компании над иностранными аналогами, помимо цены, является его разработка и производство на территории РФ (импортозамещение), а также то, что системный софт, посредством которого осуществляется управление видеокамерой, будет разрабатываться, исходя из требований российских производителей телевизионного контента. На автоматизированном предприятии будет работать 21 специалист. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит 15,9 млн. рублей.

В отличие от остальных инвесторов компании ООО «Инспиритум» для ведения деятельности на территории ОЭЗ «Дубна» понадобится относительно небольшое помещение – до 150 кв. метров. Здесь 22 специалиста будут разрабатывать программное обеспечение для агрегации цифрового контента. Для финансирования этого проекта понадобится 4,2 млн. рублей.

В общей сложности новые резиденты инвестируют в реализацию проектов более 2,6 млрд. рублей и создадут свыше 200 рабочих мест.