Заблаговременно готовимся к весеннему половодью

Подготовка к половодью началась в Подмосковье заблаговременно, учитывая значительный объем выпавших в первой половине февраля осадков.

«В преддверии паводка на особый контроль областного Правительства и органов местного самоуправления поставлены гидротехнические сооружения (дамбы, плотины, мосты и т.д.), объекты агропромышленного комплекса, автодороги, коммунальные и энергетические системы в зонах возможного подтопления. Все объекты будут проверены перед началом половодья. Согласно Распоряжению Правительства Московской области, до 14 марта планируется сформировать объединенную группировку, которая обеспечит безопасность региона во время половодья, а также проверить готовность аварийно-восстановительных бригад энергокомпаний и предприятий ЖКХ, диспетчерских служб. Во всех муниципалитетах будут действовать паводковые комиссии», – подчеркнул Дмитрий Пестов, заместитель Председателя Правительства Московской области.

В соответствии с Распоряжением, главам муниципальных образований до 14 марта поручено также определить ожидаемые зоны подтоплений, уточнить маршруты и места возможной эвакуации населения, материальных и культурных ценностей.