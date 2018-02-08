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Юлия Удовиченко стала победительницей регионального чемпионата WorldSkills Russia

Приятное     31     0     чт, 08.02.2018 - 11:19
Университет Дубна
Татьяна Садырова, редактор сайта Университета "Дубна"
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Юлия Удовиченко, десятиклассница гимназии №11 из Дубны, стала победительницей в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции «Лабораторный химический анализ» WorldSkills Junior.

Университет "Дубна" является активным участником движения Worldskills Russia и оказывает всестороннюю помощь школьникам в подготовке к испытаниям на WorldSkills Junior.

 Поздравляем Юлю, учителя химии Нину Ивановну Кетову и весь коллектив гимназии №11!

Источник: 
Полное интервью с Юлией Удовиченко
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