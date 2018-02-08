Юлия Удовиченко стала победительницей регионального чемпионата WorldSkills Russia

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Юлия Удовиченко, десятиклассница гимназии №11 из Дубны, стала победительницей в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» в компетенции «Лабораторный химический анализ» WorldSkills Junior.
Университет "Дубна" является активным участником движения Worldskills Russia и оказывает всестороннюю помощь школьникам в подготовке к испытаниям на WorldSkills Junior.
Поздравляем Юлю, учителя химии Нину Ивановну Кетову и весь коллектив гимназии №11!