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Возрождение Водного стадиона. Максим Данилов в Instagram

Строительство     9     0     чт, 01.02.2018 - 23:16
Виктор Неф
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ru
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Поручил своему заместителю Штейну Е.А. и начальнику юридической службы Администрации провести рабочую встречу с коллегами из Управления канала им. Москвы по вопросам дальнейшей судьбы нашего водного стадиона.

По итогам совещания делаю вывод, что есть все шансы увидеть наш стадион возрожденным! В этом году планируем начать работы по восстановлению этого значимого для Дубны спортивного объекта, пострадавшего от паводка в 2013 году.

Вдохнем жизнь в жемчужину Дубны и мирового воднолыжного спорта!

Источник: 
Максим Данилов в Instagram
Водный стадион
Максим Данилов