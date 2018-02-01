Возрождение Водного стадиона. Максим Данилов в Instagram

Поручил своему заместителю Штейну Е.А. и начальнику юридической службы Администрации провести рабочую встречу с коллегами из Управления канала им. Москвы по вопросам дальнейшей судьбы нашего водного стадиона.

По итогам совещания делаю вывод, что есть все шансы увидеть наш стадион возрожденным! В этом году планируем начать работы по восстановлению этого значимого для Дубны спортивного объекта, пострадавшего от паводка в 2013 году.