Возрождение Водного стадиона. Максим Данилов в Instagram

ДУБНОМЕТР
-8.3°
пасмурно
Ветер: Ю/ЮВ, 6.3 м/с
Давление: 758 мм
Влажность: 89%
Облачность: 92%
Давление: 758 мм
Влажность: 89%
Облачность: 92%
Восход: 08:27 Закат: 17:03
Поручил своему заместителю Штейну Е.А. и начальнику юридической службы Администрации провести рабочую встречу с коллегами из Управления канала им. Москвы по вопросам дальнейшей судьбы нашего водного стадиона.
По итогам совещания делаю вывод, что есть все шансы увидеть наш стадион возрожденным! В этом году планируем начать работы по восстановлению этого значимого для Дубны спортивного объекта, пострадавшего от паводка в 2013 году.
Вдохнем жизнь в жемчужину Дубны и мирового воднолыжного спорта!