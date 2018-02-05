«Водяной туман» для защиты АЭС

Установки пожаротушения ТРВ высокого давления спроектированы и изготовлены на приборостроительном заводе в подмосковной Дубне специально для второго энергоблока АЭС, на котором ведутся пуско-наладочные работы.

Технология основана на создании водяного тумана (мелкодисперсной воды). Она намного эффективнее газового или водяного пожаротушения и при этом абсолютно безопасна для человека и окружающей среды, поэтому герметизация помещений не требуется.

– Важный показатель тушения тонкораспыленной водой – мощный эффект теплопоглощения и вытеснения кислорода, что позволяет не только погасить пламя, но и защитить людей и материальные ценности от теплового воздействия, – поясняет руководитель проекта Алексей Шершнёв.

И это далеко не все преимущества. Так, водяной туман успешно выполняет функцию дымоподавления. Кроме того, распыленная вода более равномерно охлаждает сильно разогретые металлические поверхности и сводит к нулю такие «сопутствующие открытому огню» последствия, как деформация, потеря устойчивости и разрушение.

За счет значительного охлаждающего эффекта ТРВ не бывает повторных вспышек от разогретых поверхностей. А низкая электрическая проводимость водяного тумана дает возможность использовать его при тушении электроустановок, находящихся под напряжением.

– Нельзя не отметить и тот факт, что минимальное количество воды, затраченной на тушение пожара, снижает нанесенный ущерб при проливе и позволяет сохранить имущество, – добавляет Алексей Шершнёв.

По условиям контракта с Нововоронежской атомной электростанции АО «ТЕНЗОР» осуществляет проектирование, поставку и шеф-монтаж оборудования для пожаротушения тонкораспыленной водой, а также участвует в автономных и комплексных испытаниях. Таким образом, специалисты предприятия участвуют во всех ключевых этапах работ по созданию и вводу в эксплуатацию системы. А в дальнейшем будут осуществлять гарантийное обслуживание своих уникальных установок.

В 2018 году будет отмечаться 50-летний юбилей с момента образования в подмосковной Дубне Приборного завода «ТЕНЗОР». Сегодня АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР», с 2017 года – резидент Особой экономической зоны «Дубна». Располагает необходимой конструкторской и производственной базой, высококвалифицированным коллективом. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.