Вести из особой экономической зоны

На традиционном брифинге в администрации Дубны заместитель главы администрации по торговле, градостроительству и инновационной деятельности Н.А. Смирнов рассказал о новых планах по строительству на территориях лево- и правобережных участках ОЭЗ «Дубна», ходе работ на новом лечебном корпусе ДГБ, судьбе недостроенных объектов и ситуации с дамбой на левом берегу Волги.

В частности, он отметил, что в 2018 году продолжатся работы по строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ «Дубна», по проектам, которые были выполнены и прошли госэкспертизу в прошлом году. В число таковых входят объекты вновь присоединяемой территории к уже существующим 42 гектарам промзоны на правом берегу (это лес от промзоны в сторону Большой Волги). Здесь будет построена третья очередь инновационно-технологического центра на 10,5м2 с производственно-офисными, модульными (под запросы клиентов) помещениями. Заказчик этого объекта - администрация Дубны. К Центру обработки данных ФНС подведут новую дорогу.

В левобережной части тоже построят инновациионно-технологический центр площадью 12,5 тыс м2 (заказчик министерство строительного комплекса МО), а также две трансформаторные подстанции и газораспределительный пункт.

И в той, и в другой частях ОЭЗ будут строиться дороги, прокладываться инженерные сети. Городские очистные сооружения будут реконструированы. Общая сумма финансирования на эти проекты составляет 1,5 млрд ₽.

На сегодняшний день идёт подготовка к аукционам на строительно-монтажные работы. Строительство планируют начать в конце марта, начале апреля текущего года.

О планах по новому лечебному корпусу ДГБ, строительству дамбы и др. смотрите в нашем видео