В Юркино проведут газ!

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По итогам конкурса, который состоялся 5 февраля 2018 года, определен подрядчик на проведение работ по проектированию строительства газопровода в Юркино. Проектные работы, включая экспертизу, будут завершены до конца июля текущего года. После этого этапа Администрация города Дубны будет иметь возможность подать заявку в Правительство Московской области на включение строительства газопровода в соответствующую госпрограмму