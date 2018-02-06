В Юркино проведут газ!

По итогам конкурса, который состоялся 5 февраля 2018 года, определен подрядчик на проведение работ по проектированию строительства газопровода в Юркино. Проектные работы, включая экспертизу, будут завершены до конца июля текущего года. После этого этапа Администрация города Дубны будет иметь возможность подать заявку в Правительство Московской области на включение строительства газопровода в соответствующую госпрограмму