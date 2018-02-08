В университете "Дубна" создадут Международную инженерно-техническую школу

О проекте создания этой школы, при поддержке Объединенного института ядерных исследований, рассказал ректор университета Дмитрий Владимирович Фурсаев на первом в этом году Ученом совете, который прошёл в конце января.

Работа школы планируется в межфакультетском формате с обучением в ней, в том числе, студентов из стран-участниц ОИЯИ.

Ученый совет принял решение о создании школы и поручил ректору проработать совместно с ОИЯИ вопросы, связанные с привлечением на обучение в ней студентов из стран-участниц Института, созданием Совета школы, определением ее руководителя и привлечением опытных преподавателей.