В университете "Дубна" создадут Международную инженерно-техническую школу

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О проекте создания этой школы, при поддержке Объединенного института ядерных исследований, рассказал ректор университета Дмитрий Владимирович Фурсаев на первом в этом году Ученом совете, который прошёл в конце января.
Работа школы планируется в межфакультетском формате с обучением в ней, в том числе, студентов из стран-участниц ОИЯИ.
Ученый совет принял решение о создании школы и поручил ректору проработать совместно с ОИЯИ вопросы, связанные с привлечением на обучение в ней студентов из стран-участниц Института, созданием Совета школы, определением ее руководителя и привлечением опытных преподавателей.