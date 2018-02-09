В помощь выпускникам школы

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает публикацию на своем YouTube-канале видеоконсультаций по подготовке к единому государственному экзамену 2018 года.

В создании 12 видеороликов приняли участие руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2018, психологи, учителя школ и преподаватели вузов.

В видеоматериалах детально разбираются нюансы и особенности каждого предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий. Видеоконсультации по предметам ЕГЭ будут опубликованы в течение февраля на YouTube-канале ведомства.

Ссылка на плейлист: https://www.youtube.com/playlist