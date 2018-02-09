В Госадмтехнадзоре назвали лучшего внештатника Дубны

В Дубне состоялось заседание итоговой коллегии Госадмтехнадзора Московской области. На заседании руководитель Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Татьяна Витушева назвала и наградила лучших «внештатников» по результатам работы в прошлом году.

- Наиболее результативной можно назвать работу Владимира Лубенского - внештатного инспектора из Дубны, Инны Плясунковой из Коломны и Евгения Котлика из Красногорска, - перечислила Витушева.

Она отметила, что каждый из награжденных - настоящий патриот своей малой Родины, доказавший делом свою любовь к родному краю.

Владимир Лубенский принимал активное участие в выявлении нарушителей, парковавшихся на газонах, детских площадках, а также портящих город «рекламным мусором». Помимо этого, он принимал активное участие в разъяснительной работе среди жителей частного сектора города, рассказывая им о требованиях нормативно-правовых актов Подмосковья по заключению договоров на вывоз мусора.

Руководитель областного Госадмтехнадзора поблагодарила активистов за их вклад в благоустройство на благо региона, назвав их работу достойным примером для подражания.

- Губернатор Московской области Андрей Воробьев не раз отмечал, что Подмосковье - это территория неравнодушных людей, и именно неравнодушные, активные люди являются той движущей силой, которая поможет обеспечить перемены к лучшему, о которых говорит глава региона, - подчеркнула Татьяна Витушева.

Дубна.Ru

Владимир Вячеславович Лубенский - Генеральный директор туристической компании ТОПТУР (проспект Боголюбова, дом 41). В 2009 году был кандидатом на выборах в мэры Дубны.

Поздравляем Владимира с заслуженной оценкой его волонтерской деятельности на благо Дубны. Спасибо!