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В Дубне состоялся финал олимпиады «Умники и умницы»

Образование     6     0     пн, 12.02.2018 - 21:40
Единая Россия
Татьяна Аристархова, Пресс-секретарь Дубненского отделения партии "Единая Россия"
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Финал городской интеллектуальной олимпиады дошкольников «Умники и умницы» состоялся в дошкольном образовательном учреждении № 14 «Сказка»

Собрались финалисты городской интеллектуальной олимпиады дошкольников «Умники и умницы». Это команды из разных районов города. Всего в олимпиаде приняли участие 16 команд из дошкольных учреждений города. Команда состояла из детей 6 – 7 лет.

Интеллектуальные задания состояли из следующих направлений: логическое мышление, речевое развитие, формирование элементарных математических представлений и познавательное развитие. Кроме этого, вначале интеллектуального соревнования, дети творчески представляли свои команды зрителям, соперникам и жюри.

В результате всех интеллектуальных испытаний, победителем стала команда «Прорыв», второе место заняла команда «Мыслители», а третье место досталось команде «Непоседы». Участникам были вручены командные интеллектуальные игры. Сладкие призы получили все участники олимпиады как на полуфинале, так и в финале мероприятия.

Источник: 
Единая Россия. Московская область
олимпиада