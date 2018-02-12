В Дубне состоялся финал олимпиады «Умники и умницы»

Собрались финалисты городской интеллектуальной олимпиады дошкольников «Умники и умницы». Это команды из разных районов города. Всего в олимпиаде приняли участие 16 команд из дошкольных учреждений города. Команда состояла из детей 6 – 7 лет.

Интеллектуальные задания состояли из следующих направлений: логическое мышление, речевое развитие, формирование элементарных математических представлений и познавательное развитие. Кроме этого, вначале интеллектуального соревнования, дети творчески представляли свои команды зрителям, соперникам и жюри.

В результате всех интеллектуальных испытаний, победителем стала команда «Прорыв», второе место заняла команда «Мыслители», а третье место досталось команде «Непоседы». Участникам были вручены командные интеллектуальные игры. Сладкие призы получили все участники олимпиады как на полуфинале, так и в финале мероприятия.