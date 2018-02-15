В Дубне собрали гигантский торт из блинов

Торт собрали из полутора сотен крупных и двух десятков маленьких блинчиков. Студенты дубненского техникума пекли блинный торт пять часов.

Каждый блинчик мы промазывали кремом. Крем делали из взбитых сливок и вареной сгущенки. Торт сделали в виде горки, чтобы он получился красивым. Крем мы сделали так, чтобы напомнить пожилым людям о былых временах, добавили туда вареную сгущенку — Валерия Заварзина, студентка Аграрно-технологического техникума «Дубна».

Для торта пекли тоненькие, почти прозрачные блинчики, чтобы лучше пропитались кремом. Потолще и поплотнее сделали для фарширования. Четыре вида начинки: с мясом и рисом, с сыром и ветчиной, с яблоками, с творогом. Рецепт теста немного подправили, чтобы учесть вкусы тех, для кого предназначено угощение.

Умение готовить блины — одна из основ профессии повара. В дубненском аграрно-технологическом техникуме этой премудрости обучают на втором курсе. Лучшие студенты, по оценкам преподавателей, вполне профессионально выполнили задание. С благотворительной целью на масленичной неделе они испекли более 500 блинов.

По инициативе студентов и преподавательского состава мы решили испечь блинный торт и блины с начинками и угостить пациентов центра «Рождественский» — Олег Иванов, директор Аграрно-технологического техникума «Дубна».

Свежие блины и торт были готовы как раз к обеду. Будущие повара и педагоги отвезли угощение в центр реабилитации для престарелых «Рождественский». В этом году благотворительная акция на масленичной неделе стала традицией — проводится уже второй раз.