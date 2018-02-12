Уровень знаний в Дубне. Результаты "Открытой Лабораторной"

Мероприятие прошло 10 февраля 2018 в Библиотеке ОИЯИ имени Д.И. Блохинцева при поддержке УНЦ ОИЯИ и Визит-центра ОИЯИ.

По некоторым данным, пришло около 100 человек из Дубны (+ из Талдома, Кимры и др.). Бланки с ответами естественно-научного теста сдали 61 человек. Возраст участников - от 6 до 66 лет. Если использовать среднее арифметическое, то средний возраст участников - 20.5, средний балл за тест - 22.03 (см. график).

Результаты: