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Уровень знаний в Дубне. Результаты "Открытой Лабораторной"

Образование     6     0     пн, 12.02.2018 - 16:17
Виктор Неф
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ru
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Мероприятие прошло 10 февраля 2018 в Библиотеке ОИЯИ имени Д.И. Блохинцева при поддержке УНЦ ОИЯИ и Визит-центра ОИЯИ.

По некоторым данным, пришло около 100 человек из Дубны (+ из Талдома, Кимры и др.). Бланки с ответами естественно-научного теста сдали 61 человек. Возраст участников - от 6 до 66 лет. Если использовать среднее арифметическое, то средний возраст участников - 20.5, средний балл за тест - 22.03 (см. график).

Результаты:

  • 75% ответили правильно, что наша Вселенная расширяется с ускорением,
  • 80% ответили правильно, что дерево может быть тверже металла,
  • 73% ответили правильно, что жабы не виноваты в появлении бородавок у человека,
  • 75% ответили правильно, что источником головной боли не являются ткани мозга,
  • 13% ответили правильно, что 1 бит не является минимальной возможной порцией информации,
  • 30% ответили правильно на вопрос, что солнечный зайчик может двигаться быстрее скорости света в вакууме,
  • 30% ответили правильно, что Полярная звезда - не самая яркая звезда, видимая по ночам,
  • 30% ответили правильно, что не все вещества состоят из молекул.
Источник: 
Дмитрий Дряблов, заведующий международной научно-просветительской акции "Открытая Лабораторная"
образование

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