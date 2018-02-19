«ТЕНЗОР» осваивает новые рынки

Наряду с разработкой, изготовлением и установкой наукоемкого оборудования – комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите по линии Государственной корпорации «Росатом» и Министерства обороны РФ, АО «ТЕНЗОР» выбирает новые направления для производственной деятельности.

В 2018 году начинается сотрудничество предприятия из подмосковной Дубны с одним из крупнейших застройщиков Подмосковья – компанией «Самолет Девелопмент».

– В рамках конкурсных процедур, объявленных ООО «Самолет Девелопмент», мы предложили свои услуги по проведению строительно-монтажных работ и прокладке коммуникаций в жилых многоэтажных домах при застройке микрорайонов в Томилино, Люберцах и поселке Лесном Одинцовского района. Это водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение, слаботочные системы, производство металлоконструкций, а также системы вентиляции, дымоудаления, пожарной сигнализации и пожаротушения, – рассказал директор Центра управления проектами АО «ТЕНЗОР» Александр Марьенко.

По результатам торгов один договор (по объекту Томилино) уже заключен, два других находятся на согласовании у заказчика.

– Компания «Самолет Девелопмент» реализует масштабные инвестиционные проекты, ориентируясь на самые высокие стандарты. Теми же принципами руководствуется АО «ТЕНЗОР». Наши проекты основаны на самых современных технологиях, наши сотрудники обладают необходимой квалификацией, для каждого объекта мы находим оптимальное решение, делаем работу «под ключ» и обеспечиваем гарантийное обслуживание, – подчеркнул Александр Марьенко.

Для справки

АО «ТЕНЗОР» – базовое предприятие группы компаний «ТЕНЗОР», с 2017 года – резидент Особой экономической зоны «Дубна». Располагает необходимой конструкторской и производственной базой, высококвалифицированным коллективом. Основные виды деятельности: разработка, проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка и сдача «под ключ» заказчикам и надзорным органам комплексных систем безопасности по физической и противопожарной защите ответственных и режимных объектов, автоматизации технологических процессов опасных и жизненно важных производств.