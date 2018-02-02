Сын Фиделя Кастро, представитель Кубы в ОИЯИ, покончил жизнь самоубийством

Старший сын бывшего бессменного лидера Кубы Фиделя Кастро, доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт в четверг утром 01 февраля 2018 года покончил с собой на Кубе. Об этом сообщило государственное информагентство Prensa Latina со ссылкой на национальное телевидение.

Последние месяцы врачи пытались помочь Кастро преодолеть глубокую депрессию. Сначала он был в госпитале, потом наблюдался амбулаторно. В Госсовете Кубы отказались комментировать кончину сына кубинского лидера Фиделя Кастро, т.к. считают это личным делом.

На момент смерти 68-летний Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы, занимался темой инноваций и занимал пост вице-президента кубинской академии наук.

Дубна.Ru

Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт родился в 1949 году в Гаване. В 1968 году поступил в Воронежский государственный университет, после двух курсов перевёлся в Московский государственный университет, который окончил по специальности «Ядерная физика». В СССР он учился под вымышленным именем Хосе Рауль Фернандес Диас из-за необходимости скрыть родство с лидером Кубинской революции.

В 1974—1978 годах был аспирантом в аспирантуре Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне. После защиты кандидатской диссертации в 1978—1979 годах проводил научные исследования в Институте атомной энергии и на реакторах Нововоронежской АЭС. Работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова и на Нововоронежской АЭС. Активно участвовал в разработке и осуществлении кубинской ядерной программы, представлял страну в МАГАТЭ.

С 2012 года являлся полномочным представителем Кубы при ОИЯИ, был постоянным участником заседаний Комитета полномочных представителей ОИЯИ, активно участвовал в развитии сотрудничества между Республикой Куба и ОИЯИ.

Он стал автором 11 книг и свыше 150 научных статей о ядерной физике, технологии энергетики и их взаимосвязи с науками об окружающей среде, а также об инновациях и управлении знаниями.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Фиделя Кастро Диас-Баларта