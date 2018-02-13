Сводка происшествий 05-12 февраля. Боксер-любитель, Отелло и конопля

05 февраля

Сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления ст.116 УК РФ «Побои» в отношении 36-летнего местного жителя, который, находясь у дома по пр-ту Боголюбова, около 14:00, в присутствии посторонних граждан, действуя из хулиганских побуждений, умышленно, подошёл к ранее незнакомому пенсионеру 1953 г.р. и без какого-либо повода нанес заявителю несколько ударов рукой по голове, причинив телесные повреждения и физическую боль. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет. На месте происшествия пенсионеру была оказана медицинская помощь, после чего 65-ний мужчина по собственному желанию был доставлен домой.

06 февраля

Сотрудниками ОМВД России по г.о. Дубна возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина» в отношение 56-летнего местного жителя, который осуществил фиктивную постановку на миграционный учёт трех граждан одной из республик Средней Азии в правобережной и левобережной части города. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права заниматься определённой деятельностью.

07 февраля

Около 20:00 по системе вызова экстренных оперативных служб, по номеру «112», поступило телефонное сообщение о том, что в левобережной части города по ул. Тверская осуществляется незаконная игорная деятельность. Был осуществлён совместный выезд сотрудников следственного комитета, прокуратуры и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. В ходе проверки, по данному факту обнаружены и изъяты 26 компьютеров, которые направлены на экспертизу. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

09 - 11 февраля

9 февраля сотрудниками отдела дознания возбуждено 2 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В первом случае, дело возбуждено в отношении 34-летнего местного жителя, который, находясь в квартире по ул. Попова, в состоянии алкогольного опьянения в ходе словесного конфликта угрожал убийством, в подтверждение чего схватил руками за шею заявительницу, перекрывая ей доступ кислорода. Во втором - в отношении 37-летнего гражданина одной из республик Центральной Азии, который 08 февраля около 11:00 часов, находясь в квартире по ул. Ленина на почве личностной неприязни угрожал убийством, в подтверждение чего нанёс лезвием от ножа царапины в область лица 46-летнему гражданину.

Ещё одно уголовное дело по данной статье возбуждено 11 февраля в отношении 26-летнего местного жителя, который, находясь в одном из помещений городской бани, расположенной в правобережной части города, угрожал убийством, схватил рукой за шею, перекрывая доступ кислорода в лёгкие, от чего потерпевшая начала задыхаться. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

12 февраля

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-профилактических мероприятий был проверен один из продуктовых магазинов, расположенных в левобережной части города по улице Володарского. При проверке медицинской книжки одним из работников магазина был предъявлен документ, который вызвал сомнение в подлинности. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудниками полиции о/у группы Контроля за оборотом наркотиков ОМВД по г.о. Дубна в рамках операции «Наркопритон» в правобережной части города выявлены двое местных жителя 36-ти и 26-ти лет, которые находились в состоянии наркотического опьянения в одной из квартир по ул. Правда. В ходе административного расследования установлено, что один из выявленных граждан неоднократно предоставлял свою квартиру для употребления наркотического средства «Марихуана». По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.