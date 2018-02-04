Столкновение автомобиля и электрички на переезде Каналстрой - Вербилки. Видео

В воскресенье, 04 февраля 2018 года, в 11:17 на нерегулируемом железнодорожном переезде, оборудованном световыми и звуковыми сигналами, на перегоне Каналстрой - Вербилки Савеловского направления Московской железной дороги 47-летний водитель легкового автомобиля Mitsubishi нарушил правила дорожного движения и выехал на пути на запрещающий сигнал перед приближающимся пригородным поездом №7032 Москва – Большая Волга.

Локомотивная бригада, заметив выезжающую на переезд машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение. Это позволило максимально возможно снизить скорость и смягчить последствия столкновения.

По предварительной информации, локомотивная бригада не пострадала, пассажиры электрички за помощью не обращались. Для оказания медицинской помощи водителю автомобиля, железнодорожники вызвали бригаду медиков и с травмами различной степени тяжести он был госпитализирован.



После прибытия скорой помощи электропоезд продолжил движение. Ситуация не повлияла на график движения других поездов.

Полиция Подмосковья по данному факту проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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