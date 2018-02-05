Совместный приём граждан

20 февраля в Администрации города Дубны состоится совместный прием граждан по личным вопросам. Прием будут вести глава города Дубны М.Н. Данилов и прокурор города Дубны А.Р. Пальчик по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, трудового, жилищного и земельного законодательства, в области окружающей среды и природопользования, и другим наиболее актуальным вопросам.

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