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Совместный приём граждан

Администрация     9     0     пн, 05.02.2018 - 10:04
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
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20 февраля в Администрации города Дубны состоится совместный прием граждан по личным вопросам. Прием будут вести глава города Дубны М.Н. Данилов и прокурор города Дубны А.Р. Пальчик по вопросам нарушений в сфере ЖКХ, трудового, жилищного и земельного законодательства, в области окружающей среды и природопользования, и другим наиболее актуальным вопросам. 

Предварительная запись по телефону 218 05 05 доб. 223

Источник: 
Администрация Дубны
Администрация