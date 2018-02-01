Сотрудник ОИЯИ удостоен высшей награды Кубы

Старший научный сотрудник ОИЯИ профессор Антонио Лейва Фабело был удостоен ордена «Карлос Х. Финлей» — высшей научной награды Республики Куба. Вручение награды состоялось 20 января 2018 года в Академии наук Республики Куба в Гаване.

Награда была учреждена в 1928 году в честь кубинского врача и ученого Карлоса Х. Финлей. Национальным орденом «Карлос Х. Финлей» Государственный совет Республики Куба награждает выдающихся кубинских и иностранных ученых в знак признания их широкой научной, исследовательской и учебной деятельности, результаты которой способствуют развитию науки в стране.

Профессор Лейва был направлен на работу в Дубну в 2014 году и активно участвует в исследованиях полупроводниковых детекторов элементарных частиц в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, проводимых совместно с кубинским научным центром CEADEN.