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Сотрудник ОИЯИ удостоен высшей награды Кубы

Праздники     16     0     чт, 01.02.2018 - 20:32
Виктор Неф
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ru
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Старший научный сотрудник ОИЯИ профессор Антонио Лейва Фабело был удостоен ордена «Карлос Х. Финлей» — высшей научной награды Республики Куба. Вручение награды состоялось 20 января 2018 года в Академии наук Республики Куба в Гаване.

Награда была учреждена в 1928 году в честь кубинского врача и ученого Карлоса Х. Финлей. Национальным орденом «Карлос Х. Финлей» Государственный совет Республики Куба награждает выдающихся кубинских и иностранных ученых в знак признания их широкой научной, исследовательской и учебной деятельности, результаты которой способствуют развитию науки в стране.

Профессор Лейва был направлен на работу в Дубну в 2014 году и активно участвует в исследованиях полупроводниковых детекторов элементарных частиц в Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ, проводимых совместно с кубинским научным центром CEADEN.

Источник: 
Пресс-служба ОИЯИ
ОИЯИ