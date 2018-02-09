Социальная ипотека для молодых ученых и специалистов

Для реализации II этапа подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 790/39, Министерство инвестиций и инноваций Московской области объявляет о начале приема документов для отбора наиболее востребованных молодых ученых и специалистов и молодых уникальных специалистов для участия в подпрограмме «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище».

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