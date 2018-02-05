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Сильнейший снегопад добавил работы дорожникам Дубны. Видео.

ЖКХ     51     0     пн, 05.02.2018 - 18:44
Сергей Гор
Сергей Гор, Специальный корреспондент портала Dubna.Ru
57 035

«А снег кружил и падал»

Только за двое суток 04-05 февраля в Подмосковье выпало около 40 миллиметров осадков, что составляет порядка 120% месячной нормы за февраль.

Метеорологи отмечают, что в области сугробы не такие большие, как в Москве, но это слабое утешение.

О городских дорогах можно сказать, что они благодаря самоотверженным усилиям коммунальщиков находятся в более приемлемом состоянии нежели дороги и тротуары внутри дворов.

Здесь свои трудности.  Эти магистрали (и без того узкие) плотно заставлены автомобилями. Снегоуборочной технике в таких условиях приходится работать медленнее и аккуратнее. Но работы продолжаются, да и до конца зимы ещё долго. И кто знает, какие сюрпризы готовит она для нас в 2018 году?  Хотя уже сам по себе такой небывалый снегопад позволяет нам увидеть Россию 1918 года глазами наших предков во всей красе. 

#Gorkino https://www.youtube.com/watch?v=rAhEt7eE_X4

#Gorkino