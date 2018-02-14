Семейные отношения: Дама из Дубны судится с мужем из Греции

В Грецию Марина Субботина влюбилась с первого взгляда. Это было еще лет десять назад. Марина тогда работала стюардессой и начала летать в Салоники. Древние храмы, живописная ривьера, оливковые рощи, много солнца и люди - такие жизнерадостные, никогда никуда не торопятся, могут два часа в уличной кафешке тянуть в трубочку фраппе за неспешной беседой. Ну рай же! После таких поездок стала больше читать о Греции. Познакомилась в сети с парнем из этих самых Салоников. Димитриос рассказал, что у него свой бизнес, хорошая квартира, что мечтает о большой и крепкой семье. Переписывались несколько лет. Во время прилетов Марины в Грецию встречались. И в какой-то момент у пары завязались близкие отношения. Чтобы попросить у будущей тещи руку Марины, грек прилетал в Москву. А свадьбу сыграли у него на родине.

СКАЗКА РАЗВАЛИЛАСЬ

- Замуж я вышла по большой любви, - говорит женщина. - Бросила работу и переехала в Грецию. Была в восторге. Тепло! Потрясающая природа! Но со временем поняла, что все не так радужно.

По словам Субботиной, до свадьбы муж обещал, что она сможет открыть свой бизнес. Но в Греции - кризис. Работу сложно найти даже местным. Куда уж иностранке с видом на жительство и российским дипломом переводчицы английского языка, который (в смысле диплом) в Греции не признают. А вскоре у пары родился сын.

- Муж сказал мне: ну зачем ты будешь работать за какие-то копейки, давай оформим тебе пособие по безработице - те же 300 евро в месяц, - говорит Марина. И объясняет: - Греки, может, и не замечают, но у них вся жизнь завязана на получении всевозможных пособий от Евросоюза. Это уже как национальная стратегия. Например, там куча безработной молодежи, которая фактически живет на пенсии своих родителей. Мой муж взял субсидию ЕС на развитие малого бизнеса - открыл небольшой магазин по продаже компьютеров. На это ему дали 20 тысяч евро.

Нарисованная мужем сказка разваливалась на глазах. «Своя квартира» - на самом деле ипотечная, кредит с пенсии выплачивает мама Димитриоса. Бизнес еле теплится. Годовой доход мужа - около 4 тысяч евро. Это почти в два раза ниже порога, при котором семья признается малоимущей. Выручали ежемесячные пособия.

- 40 евро на ребенка. 130 - на специальной карточке, которой можно расплачиваться за еду в супермаркете. 72 евро ЕС компенсирует на аренду жилья. Когда я стюардессой работала, купила однокомнатную квартиру в Подмосковье и две комнаты в коммуналке в Москве. Я их сдавала. Деньги получала моя мама и пересылала нам в Грецию. Без этих денег было бы совсем тяжело.

«Возьмем еще одну субсидию»

Поначалу они с мужем снимали (на пособие опять же) старый дом, в котором не было отопления (зимой температура падает в Салониках до +5 - +9). По настоянию Марины муж перевез их с сыном в свою ипотечную квартиру в 30 километрах от Салоников. Сам приезжал к семье только по выходным.

- А вы действительно все это время не работали?

- Работала. Даже получая пособие, я на самом деле работала в магазине мужа. В какой-то момент начались разговоры, что нужно родить второго ребенка. Это было смешно. Из-за безденежья зимой Димитриос купил нам для дизельного генератора (обогревателя) совсем мало солярки, а топить квартиру с помощью электричества запрещал - дорого. Как мы второго ребенка потянем?

Летом прошлого года Марина решила слетать с сыном в Россию - деньги на билет прислала мама. Перед вылетом муж сказал ей, что в одном из чемоданов лежит письмо, которое она должна передать от него теще. Уже в России, когда читали это письмо, Марина решила: с нее хватит. Димитриос жаловался, что Марина не хочет рожать второго ребенка, а он крутится на трех работах.

- Это все долго копилось, но тут как пелена с глаз упала, - говорит женщина. - Зачем мне такая жизнь? Постоянные разговоры про пособия, все время нужно что-то выкруживать... Решила остаться дома. У меня в Дубне своя квартира, я уже несколько месяцев работаю в школе преподавателем английского языка.

В Греции у Субботиной был вид на жительство, российское гражданство она сохранила. У четырехлетнего сына Гоши (так она по-русски зовет Георгиоса) - двойное гражданство. Сейчас Марина пытается с Димитриосом развестись.

- Муж предложил: давай откажемся от пособия по безработице, придумаем идею бизнеса и возьмем еще одну субсидию! Потом заявил, что добьется по суду, чтобы сына вернули в Грецию. Переслал документы: греческая опека лишила меня родительских прав. Но представители нашего детского омбудсмена объяснили: если ребенок сейчас в России, то решать вопрос о его возвращении будет российский суд.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Не ходите, девки, замуж...

- Я бы посоветовала русским девушкам, которым предлагают выйти замуж и переехать в Грецию, сто раз подумать, - говорит Субботина. - Когда я приезжала из России как туристка, с деньгами, я была лучше всех. Но когда стала невесткой-иностранкой, отношение ко мне резко изменилось - как будто я беженка из СНГ, приехала из нищеты в суперразвитую страну. Притом что там уже много лет экономический кризис. От греков часто приходилось слышать реплики о глобальной несправедливости: мол, наши предки подарили миру математику, медицину, искусство. «Почему мы должны работать? Справедливо было бы, чтобы все греки пожизненно получали проценты по патентам на все эти изобретения». Такая национальная греческая мечта. Я уже в ходе замужества поняла: истории местных мужиков про собственный бизнес и безбедную жизнь - сказки. За обеспеченными там гречанки гоняются. А русская жена - по дому все делает, ей еще из России родственники помогают, пересылают деньги. У нас же так принято.

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

Как «аполлоны» зарабатывают на наших женщинах

На протяжении последних 10 лет страну сотрясают многочисленные экономические кризисы. А народ становится все беднее и беднее, зачастую выживая на пособия и пенсии родителей. Неудивительно, что «нефтяные принцессы» из далекой России привлекают многих греков возможностью поживиться за их счет. В Элладе даже есть такое емкое слово - «камака» (гарпун), обозначающее альфонсов и любителей пожить за счет женщины.

Посчитать прибыль подобного «гарпуна» нам помогла наша соотечественница, которая консультирует в Греции эмигрантов-россиян по вопросам финансов и недвижимости.

- Если муж, как и в нашем случае, формально устраивает жену как греческую безработную, то государство платит ей пособие - 360 евро,- говорит наша собеседница. - Правда, получить сразу его нельзя. Сначала необходимо некоторое время отработать в стране. За двух детей (о чем «мечтал» бывший супруг нашей героини) положена еще и скидка на оплату налогов. Ну и маленький десерт - ежемесячная выплата в 40 евро на ребенка.

Но одними льготами сыт не будешь. Минимальная зарплата у греков одна из самых низких в ЕС - 586 евро, что на наши деньги чуть больше 40 тысяч рублей. Казалось бы, неплохо, но и жизнь в Элладе тоже не из дешевых. В месяц на семью из трех человек может уходить и по паре тысяч евро.

Тут-то и появляются наши женщины, готовые отдать последнее ради сказочных принцев из греческих легенд. Особенно стоит опасаться москвичкам, ведь даже месяц аренды средней однушки в российской столице уже способен отбить минимальную зарплату. А если девушка сдает квартиру в центре, такой лакомый кусочек привлечет кого угодно.

Кстати, в Греции в семьях по-прежнему популярны патриархальные отношения, до сих пор независимость и самостоятельность женщин не очень принимается многими местными мужчинами.

- У греков нет особого стремления, чтобы жена-иностранка хорошо изучила греческий язык, чтобы получила или подтвердила здесь образование и работала по специальности, - продолжает наш анонимный эксперт. - При этом в последнее время греческие мужчины все больше хотят, чтобы женщина наравне с ними участвовала в расходах, особенно если у нее есть свои источники дохода. Если раньше считалось, что муж должен быть кормильцем семьи, то теперь экономический кризис несколько нивелировал этот «гендерный предрассудок».

Подготовил Антон ФОКИН