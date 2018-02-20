С 1 апреля все заявления только через Интернет

Министерством имущественных отношений Московской области перед муниципальными структурами поставлена задача о переходе обращений граждан на новую форму.

С 1 апреля 2018 года прекращается приём заявок, касающиеся земельно-имущественных отношений, в привычном нам бумажном виде. Заявки будут приниматься только через портал Госуслуги (РПГУ). За помощью в освоении этого новшества можно обратиться лично или по телефону (218-05-05) в Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУИ).

Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель КУИ администрации Дубны А.В. Ксенофонтов.

Сергей Гор