С 1 апреля все заявления только через Интернет

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Министерством имущественных отношений Московской области перед муниципальными структурами поставлена задача о переходе обращений граждан на новую форму.
С 1 апреля 2018 года прекращается приём заявок, касающиеся земельно-имущественных отношений, в привычном нам бумажном виде. Заявки будут приниматься только через портал Госуслуги (РПГУ). За помощью в освоении этого новшества можно обратиться лично или по телефону (218-05-05) в Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУИ).
Об этом на встрече с журналистами рассказал председатель КУИ администрации Дубны А.В. Ксенофонтов.
Сергей Гор