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Ручные гранаты были обнаружены в доме в Александровке

Происшествия     30     0     чт, 08.02.2018 - 21:26
Виктор Неф
Виктор Неф, Специальный корреспондент Дубна.Ru
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Похожий на гранату предмет нашли в доме на Космической улице (Александровка) и сообщили об этом правоохранителям. 

На место в срочном порядке были направлены сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области. В результате проведенных мероприятий были изъяты пять гранат РГД-5, три запала УЗРГМ-2, сигнальная ракета. Саперы обезвредили боеприпасы и передали их сотрудникам ОВД.

РГД-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа, была принята на вооружение ВС СССР в 1954 году взамен наступательной гранаты РГ-42.

Источник: 
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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