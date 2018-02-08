Ручные гранаты были обнаружены в доме в Александровке

Похожий на гранату предмет нашли в доме на Космической улице (Александровка) и сообщили об этом правоохранителям.

На место в срочном порядке были направлены сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии по Московской области. В результате проведенных мероприятий были изъяты пять гранат РГД-5, три запала УЗРГМ-2, сигнальная ракета. Саперы обезвредили боеприпасы и передали их сотрудникам ОВД.

РГД-5 относится к противопехотным осколочным ручным гранатам дистанционного действия наступательного типа, была принята на вооружение ВС СССР в 1954 году взамен наступательной гранаты РГ-42.