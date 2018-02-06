Резидент ОЭЗ «Дубна» планирует выпуск вакуумных пробирок с экспортным потенциалом

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» активно ведет строительство собственного объекта, и в декабре 2018 года планирует сдать первую очередь нового предприятия по производству одноразовых медицинских изделий. Общий объем инвестиций в проект составит более миллиарда рублей.

Цель проекта, который реализует на территории особой экономической зоны «Дубна» компания «Гранат Био Тех», - создание конкурентоспособных систем для взятия, хранения и транспортировки биоматериалов за счёт снижения себестоимости и повышения потребительских свойств продукции. Будут ли заказчики отдавать предпочтение импортным медицинским изделиям или отечественные заменят их в большинстве случаев? Это, по мнению генерального директора ООО «Гранат Био Тех» Александра Шишова, в первую очередь, зависит от качества и технологичности продукции.

- Мы нацелены на создание качественного продукта, способного конкурировать с ведущими мировыми лидерами рынка, и новый год начали с разработки документов системы менеджмента качества в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO 13485, - рассказывает Александр Шишов. - Сертификацию предприятия в соответствии со стандартом рассчитываем оформить в начале 2019 года. Наши изделия для клинико-диагностических лабораторий лечебно-профилактических учреждений будут дешевле импортных аналогов, а также перспективны с точки зрения экспортного потенциала.

Сегодня все силы инвестора направлены на строительство научно-производственного комплекса на правобережной площадке ОЭЗ. Уже завершены устройство фасада, кровельные, внутренние инженерные и общестроительные работы. Заранее у ведущих европейских производителей заказано оборудование, которое будет произведено индивидуально под это производство.

Площадь первой очереди строительства научно-производственного комплекса составит порядка 7 тыс. кв. метров. Здесь будет налажен выпуск одноразовых вакуумных пробирок для взятия венозной крови. В числе инновационных составляющих отечественных медицинских изделий отсутствие аэрозольного эффекта, что предотвращает заражение медицинского персонала и пациента гемоконтактными инфекциями, значительное увеличение скорости считывания маркировки проб, новые виды реагентов для более длительного сохранения нестабильных аналитов. Положительное отличие от аналогов заключается и в том, что технология управления производством позволит увеличить воспроизведение результатов клинического исследования биоматериала.

Компания «Гранат Био Тех» всего планирует создать 152 рабочих места. Здесь уже приступили к поиску специалистов, и летом этого года первые 72 сотрудника, после соответствующего обучения, начнут осваивать основы новых технологий в производственном цеху.

Первую очередь научно-производственного комплекса резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Гранат Био Тех» планирует сдать в эксплуатацию в декабре этого года, а в середине 2019-го начать производство. Всего же будет построено три корпуса площадью 17 тыс. кв. метров, а общий объем инвестиций в проект составит более миллиарда рублей. Плановые производственные объемы выпускаемой продукции – до 200 млн. вакуумных пробирок и 100 млн. игл в год. Предполагается, что при выходе производства на полную мощность продукция резидента займет до 30% доли рынка вакуумных пробирок для взятия венозной крови в России.