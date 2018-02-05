Рекультивация полигона

ДУБНОМЕТР
-12.9°
пасмурно
Ветер: С/СЗ, 6.7 м/с
Давление: 754 мм
Влажность: 78%
Облачность: 92%
Давление: 754 мм
Влажность: 78%
Облачность: 92%
Восход: 08:20 Закат: 17:11
Возможен ледяной дождь
Дубна в программе "Чистая страна"
Администрации Дубны удалось подключиться к Федеральной программе «Чистая страна». В рамках этой программы начнется рекультивация левобережного полигона ТБО, закрытого в 2014 году. Проект оценивается в 130 миллионов рублей с софинансированием около трех миллионов от бюджета Дубны. Разработана дорожная карта по реализации этого проекта, утверждена Главой города и Министерством экологии и природопользования Московской области.