Рекультивация полигона

Администрации Дубны удалось подключиться к Федеральной программе «Чистая страна». В рамках этой программы начнется рекультивация левобережного полигона ТБО, закрытого в 2014 году. Проект оценивается в 130 миллионов рублей с софинансированием около трех миллионов от бюджета Дубны. Разработана дорожная карта по реализации этого проекта, утверждена Главой города и Министерством экологии и природопользования Московской области.