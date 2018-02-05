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Рекультивация полигона

ЖКХ     15     0     пн, 05.02.2018 - 10:48
Администрация Дубны
Владимир Романцов, пресс-служба Администрации Дубны
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Дубна в программе "Чистая страна"

Администрации Дубны удалось подключиться к Федеральной программе «Чистая страна». В рамках этой программы начнется рекультивация левобережного полигона ТБО, закрытого в 2014 году. Проект оценивается в 130 миллионов рублей с софинансированием около трех миллионов от бюджета Дубны. Разработана дорожная карта по реализации этого проекта, утверждена Главой города и Министерством экологии и природопользования Московской области. 

Источник: 
Администрация Дубны
ЖКХ