Прогрессивные шприцы от резидента ОЭЗ «Дубна»

Завод по производству одноразовых медицинских изделий резидента ОЭЗ «Дубна» компании «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» введен в эксплуатацию в ноябре прошлого года. А в настоящее время 17 высокотехнологичных линий предприятия готовы к выпуску полного ассортимента трехкомпонентных инъекционных шприцев.

Компания-резидент «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» продолжает реализацию на территории особой экономической зоны «Дубна» крупного, социально значимого инвестиционного проекта, который включает в себя выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке, совершенствованию, модернизации и производству медицинских изделий одноразового применения.

В настоящее время на предприятии установлены, отлажены и готовы к производственному процессу пять высокотехнологичных сборочных линий, двенадцать термопластавтоматов для изготовления комплектующих из полипропилена, а также готов к выпуску полный ассортимент трехкомпонентных одноразовых инъекционных шприцев, включая инсулиновые.

- В январе 2018 года мы подготовились к полномасштабному производству тупоконечной иглы, - рассказывает генеральный директор ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Александр Федоров. - На сегодняшний день подобную иглу не выпускает ни один российский производитель. Качество заточки иглы контролирует самое современное видео измерительное оборудование. В настоящее время отлаживается производство еще одного продукта - фильтрующей иглы, производство которой также пока отсутствало в России. Ее полномасштабный выпуск мы планируем начать в 2019 году.

Клинические преимущества таких специальных игл очевидны. Тупоконечная и фильтрующая иглы используются исключительно для набора лекарственных средств. Тупоконечная игла применяется только для набора из флакона с резиновой крышечкой, которую необходимо проколоть иглой. При прокалывании обычной инъекционной иглой возможно вырезание части крышечки, что влечет за собой риск закупоривания иглы или попадания инородных частиц в лекарственное средство, а затем и в тело пациента. В случае использования тупоконечной иглы это исключено. Фильтрующая игла предназначена не только для набора лекарственного средства из флакона, но и из ампулы, она предотвращает риск попадания микросколов, которые могут появиться при вскрытии ампулы, в лекарственное средство.

Такие передовые прогрессивные продукты уже давно широко используются в международной практике здравоохранения. Теперь они будут доступны и в России, и, что немаловажно, отечественного производства. Резидент ОЭЗ «Дубна», компания «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» готова предложить учреждениям здравоохранения широкий ассортимент инъекционных шприцев высокого качества в различных комплектациях иглами, включая комплектацию двумя иглами: тупоконечной или фильтрующей для набора лекарственных средств и инъекционной для проведения инъекции.

По данным экспертов, сегодня российские предприятия могут производить почти 3 млрд. шприцев в год и тем самым, теоретически, полностью закрыть потребность отрасли. Высокотехнологичные медицинские изделия резидента ОЭЗ «Дубна» сыграют в решении этой задачи заметную роль.