Представители ОЭЗ «Дубна» приняли участие в губернаторской Масленице

Традиционная открытая встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева «Подмосковная Масленица» прошла в Доме правительства в Красногорске. На нее были приглашены представители крупных российских и иностранных компаний, региональной Торгово-промышленной палаты, общероссийских общественных организаций «Опора России» и «Деловая Россия», объединения работодателей «Московский областной союз промышленников и предпринимателей», члены правительства Московской области. В мероприятии приняли участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев и генеральный директор резидента особой экономической зоны ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Александр Федоров.

Открывая встречу, Андрей Воробьев сделал акцент на необходимость создания всех условий для того, чтобы Подмосковье было самым лучшим в России местом для ведения бизнеса. «Совершенно очевидно, что каждый регион хочет быть сильным, состоятельным, чтобы решать проблемы людей и те сложности, что нас окружают. Для того чтобы что-то получалось, должна быть сильная экономика, возможности и ресурсы», - сказал Андрей Воробьев.

Губернатор отметил заинтересованность властей в том, чтобы инвесторы приходили в Подмосковье: «Для этого в региональном правительстве и на муниципальном уровне созданы подразделения для оказания максимальной поддержки. Нам очень приятно, что круг наших отечественных и иностранных партнеров растет, мы этим очень дорожим».

В ходе мероприятия много внимания было уделено мерам поддержки предпринимательства, развитию промышленности и экспорта.

В рамках встречи состоялась церемония вручения наград Московской области. Постановлением губернатора региона за крупный объем инвестиций в отрасли промышленности и сельского хозяйства знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден генеральный директор ООО «ПАСКАЛЬ МЕДИКАЛ» Александр Федоров. В конце прошлого года под его руководством компания-резидент открыла на правобережной площадке особой экономической зоны «Дубна» завод по производству инъекционных шприцев однократного применения и начала выпуск высококачественной медицинской продукции.