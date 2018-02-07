Празднуем Масленицу

Время между Крещением и началом Великого поста в разных странах связано с проводами зимы.

В Европе и в Латинской Америке проходят карнавалы. На границе зимы и весны североамериканцы празднуют День сурка.

На Руси зиму провожает праздник Масленицы. В 2018 году Масленица отмечается в воскресенье 18 февраля. Празднику предшествует Масленая неделя, которая продлится с 12 по 18 февраля.

На Масленой неделе каждый день принято проводить по-своему, соблюдая традиции наших предков.

Понедельник – «Встреча Масленицы». В этот день начинают печь блины. Первый блин принято отдавать бедным и нуждающимся людям. В понедельник наши предки готовили чучело, одевали его в лохмотья и выставляли на площадях и главных улицах.

Вторник прозвали «Заигрыш», который посвящали молодежи. В этот день проходили народные гулянья, катались на санях, ледяных горках, каруселях.

Среда – «Лакомка». В этот день друзей, родных, соседей приглашали в свой дом и угощали блинами. В среду было принято потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло выражение: «Пришел зять, где сметаны взять?». Также в этот день проводились конные бега и кулачные бои.

Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня начинается Широкая Масленица, которая сопровождалась играми в снежки, катанием на санках, веселыми хороводами и песнопениями.

Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому что в этот день зятья приглашали тещу в свой дом и угощали вкусными блинами.

Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в свой дом сестер мужа, беседовали с ними, угощали блинами и дарили подарки.

Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот день получил название «Прощеное воскресенье». В воскресенье прощались с зимой, провожали Масленицу и символично сжигали её чучело. В этот день принято просить у знакомых и родных прощения за обиды, накопившиеся за год.

В Подмосковье с 9 по 18 февраля начнут свою работу 40 ярмарок, посвященных Масленице. Порядка 1600 торговых «точек» начнут работу по реализации фермерской продукции, гастрономии, товаров народных промыслов, ремесленного дела, сувениров - и всё это в атмосфере насыщенной развлекательной программы праздничных гуляний, как сообщается министерством потребительского рынка Московской области.