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Поздравление к 23 февраля от Администрации и Совета Депутатов

Поздравления     34     0     пн, 19.02.2018 - 16:00
Администрация Дубны
Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
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Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества и столетним юбилеем Вооруженных Сил РФ!

23 февраля в нашей стране - это праздник мужества, преданности, воинской доблести и служения интересам России. Мы всегда будем помнить подвиги воинов, которые отдали свои жизни, спасая Родину от врагов. Благодаря героизму и самопожертвованию защитников Отечества наша страна стала сильным и свободным государством. Сегодня тысячи храбрых бойцов продолжают это честное и славное дело, несут ответственную воинскую службу.

Наш низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, всем, кто участвовал в боевых действиях в советские годы и во время современной России. Безмерная благодарность героям, вечная память павшим воинам.

Храбрым военным традициям с достоинством продолжает следовать молодое поколение защитников России. Своими делами и подвигами они каждый день доказывают любовь к Родине, укрепляют силы и дух Российской армии и Военно-Морского Флота.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов!

С глубоким уважением, Глава города Дубны М.Н. Данилов, председатель Совета депутатов города Дубны С.А. Куликов

День защитника Отечества