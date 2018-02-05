Повышение эффективности работы по созданию условий для благополучного детства

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья», решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей.

Безусловный приоритет проекта – создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты «Крепкой семьи» разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря.

Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации.

Проект стал инициатором создания служб быстрого реагирования на возможные отказы от новорожденных и на другие кризисные ситуации.

«Партийный проект «Крепкая семья» призван привлекать внимание и решать проблемы семьи, объединяя вокруг себя общественные организации, социально-активных граждан, реализуя практику конкретных дел ведь именно в фокусе общественности всегда находятся вопросы влияния семьи на развитие, воспитание детей, профилактику безнадзорности и правонарушений», - комментирует Павел Насонов.