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Повышение эффективности работы по созданию условий для благополучного детства

Партийная жизнь     6     0     пн, 05.02.2018 - 11:06
Единая Россия
Татьяна Аристархова, Пресс-секретарь Дубненского отделения партии ЕР
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В Дубне прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья», решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей.

Безусловный приоритет проекта – создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты «Крепкой семьи» разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря.

Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации. 

Проект стал инициатором создания служб быстрого реагирования на возможные отказы от новорожденных и на другие кризисные ситуации. 

«Партийный проект «Крепкая семья» призван привлекать внимание и решать проблемы семьи, объединяя вокруг себя общественные организации, социально-активных граждан, реализуя практику конкретных дел ведь именно в фокусе общественности всегда находятся вопросы влияния семьи на развитие, воспитание детей, профилактику безнадзорности и правонарушений», - комментирует Павел Насонов.

Единая Россия