Повышение эффективности работы по созданию условий для благополучного детства

ДУБНОМЕТР
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В Дубне прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья», решение задач которого рассчитано с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей.
Безусловный приоритет проекта – создание условий для благополучного детства, в связи с чем активисты «Крепкой семьи» разработали памятку по предоставлению бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря.
Кроме того, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации.
Проект стал инициатором создания служб быстрого реагирования на возможные отказы от новорожденных и на другие кризисные ситуации.
«Партийный проект «Крепкая семья» призван привлекать внимание и решать проблемы семьи, объединяя вокруг себя общественные организации, социально-активных граждан, реализуя практику конкретных дел ведь именно в фокусе общественности всегда находятся вопросы влияния семьи на развитие, воспитание детей, профилактику безнадзорности и правонарушений», - комментирует Павел Насонов.