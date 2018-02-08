Полиция Дубны приглашает на службу

ДУБНОМЕТР
-8.5°
пасмурно
Ветер: ЮВ, 4.7 м/с
Давление: 769 мм
Влажность: 86%
Облачность: 88%
Давление: 769 мм
Влажность: 86%
Облачность: 88%
Восход: 08:12 Закат: 17:19
На должности младшего и среднего начальствующего состава
ОМВД России по г.о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава.
Требования к кандидатам
Гарантии:
Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону: +7 49621 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова 32, каб. 16 , с 09:00 до 18:00