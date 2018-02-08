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Полиция Дубны приглашает на службу

Общественный порядок     9     0     чт, 08.02.2018 - 23:16
ОМВД
Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
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На должности младшего и среднего начальствующего состава

ОМВД России по г.о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Требования к кандидатам

  • возраст до 35 лет;
  • гражданство РФ;
  • пройдена служба в Вооруженных Силах Российской Федерации;
  • среднее «полное» образование (для лиц младшего начальствующего состава);
  • высшее юридическое образование (для лиц среднего и старшего начальствующего состава).

Гарантии:

  • заработная плата от 45 тысяч рублей;
  • бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
  • пенсия после выслуги 20 лет (с учётом службы в армии).

Информацию об условиях поступления на службу можно узнать по телефону: +7 49621 4-65-62 или по адресу: ул. Курчатова 32, каб. 16 , с 09:00 до 18:00

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